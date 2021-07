Pagliare di Tione (AQ): l'11 luglio seconda edizione della Giornata dell'artigianato

Domenica 11 luglio, alle Pagliare di Tione (Aq), si svolgerà, dalle 10:30 alle 19, la seconda edizione della Giornata dell'artigianato.

Tanti gli espositori, l'ingresso é gratuito e tutte le attività sono svolte all'aperto.

Il programma

- Ore 10:30 Apertura stand e laboratori

- Ore 11:15 e ore 16:30 visita guidata grstuita nel borgo e nella chiesetta della Madonna di Loreto

- Ore 18:30 degustazione per i soci a km0

- Ore 19:00 chiusura stand e laboratori

Per l'accesso alla chiesetta della Madonna del Loreto, durante le visite guidate gratuite, é obbligatorio indossare correttamente la mascherina protettiva anti-covid-19

Per il pranzo ci saranno dei punti ristoro, a cura dell'Associazione, fino ad esaurimento scorte. Per i soli soci dell'associazione sarà possibile effettuare la degustazione di prodotti tipici alle ore 18:30. Prenotazione obbligatoria entro il 07/07/2021.

Per la viabilità, si avvisa che domenica 11/07 dalle ore 08 alle ore 20 ci sarà il senso unico di marcia per raggiungere le Pagliare: salita da Tione degli Abruzzi - discesa in direzione Goriano Valli.

Per l'accesso al borgo, non sarà possibile entrare nel borgo con mezzi a motore, ad esclusione dei proprietari delle pagliare.

Precisiamo che nel borgo:

- non ci sono acqua, luce e gas.

- non ci sono bagni

- non ci sono né ristoranti né bar.