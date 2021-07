Diodato, Britti e Consoli: a agosto la grande musica italiana all'Aquila

Sono Diodato, Alex Britti e Carmen Consoli i protagonisti della terza edizione della rassegna "Nell'ombra della musica italiana", organizzata all'Aquila dalla società concerti Barattelli.

Rispetto alle due precedenti edizioni - 2019 e 2020 - che hanno visto sfilare sul palco Ron, Simona Molinari, Irene Grandi, Filippo Graziani, Adrea Scanzi, Vittorio De Scalzi, Maria Grazia Cucinotta e Max Gazzè, l'appuntamento di quest'anno vedrà un cambio di location, dal piazzale del Munda, il Museo nazionale d'Abruzzo, vicino le 99 Cannelle, alla scalinata di S. Bernardino, dove sono in corso, in quest giorni, i Cantieri dell'Immagnario e dove si svolgeranno anche molti altri concerti e spettacoli del cartellone di eventi estivi organizzati dal Comune dell'Aquila, dalla Perdonanza al festival Jazz italiano per le terre del sisma.

A inaugurare la rassegna sarà, il 3 agosto, Diodato, una delle voci più interessanti emerse negli ultimi anni sulla scena pop italiana, vincitore del festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore,. Il cantante pugliese, che ha ricevuto, di recente, il David di Donatello, il Nastro d'argento e il Ciak d'oro per il brano Che vita meravigliosa, colonna sonora del film La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, porterà all'Aquila la nuova tournée che inizierà il 15 luglio a Pistoia e terminerà, dopo aver fatto il giro di tutta Italia, il 19 settembre all'Arena di Verona.

Il 5 agosto, invece, sarà la volta di Alex Britti, che si esibirà insieme al trombettista jazz Flabio Boltro, con il quale sta portando avanti una collaborazione ribattezzata "Progetto speciale". Il chitarrista e cantante romano ha appena pubblicato due nuovi brani, Una parola diferente e Brittish, nei quali, alle consuete influenze blues e rock, si sono aggiunte anche contaminazioni con trap, indie e rap.

Chiuderà la rassegna, il 7 agosto, Carmen Consoli, che proprio quest'anno festeggia i 25 anni di carriera, ricorrenza che sarà celebrata il 25 agosto all'Arena di Verona con un concerto-evento a cui parteciperanno anche Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Rodrigo D'Erasmo, Elisa, Finaz, Donatella Finocchiaro Max Gazzè, Irene Grandi, Levante, Nada, Marina Rei, Daniele Silvestri, Tosca, Ornella Vanoni e Mario Venuti. Quello della Consoli, peraltro, è un ritorno: l'artista siciliana aveva già suonato all'Aquila nel 2003, partecipando successivamente, nel 2009, al progetto "Amiche per l'Abruzzo", per raccogliere fondi in favore delle popolazioni terremotate.

Il costo del biglietto, per tutti e tre i concerti, è di 15 euro ma è possibile anche acquistare un abbonamento per le tre serate al prezzo di 30 euro. Le prevendite sono già iniziate e sono disponibili sia online - sul circuito I-Ticket - che nella biglietteria della sede della Barattelli, a Palazzo Di Paola, su corso Vittorio Emanuele II, 95 (orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 17).

Info: 0862 24262 e www.barattelli.it