Cantieri dell'Immaginario, il 10 luglio arrivano i Coma_Cose

La Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” per I Cantieri dell’Immaginario 2021 porta a L’Aquila un duo che sta caratterizzando la scena musicale italiana: i Coma_Cose.

L’evento è in programma sabato 10 luglio con inizio alle ore 21,30 presso la Scalinata di San Bernardino.

I Coma_Cose, Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano), sono una coppia prima nella vita e poi nella musica. Si sono incontrati a Milano e nel 2016 hanno iniziato il loro percorso musicale insieme ispirandosi al loro vissuto e al gusto sonoro urbano di una Milano in continua trasformazione.

Tra febbraio e giugno del 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo.

Nel 2019 danno vita al loro primo disco “Hype Aura” cui segue un anno di soddisfazioni e riconoscimenti con esibizioni anche a Parigi, Budapest, il concerto del Primo Maggio a Roma e il Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Nel 2020 duettano con i Subsonica e Francesca Michielin.

Quest’anno 2021 partecipano al Festival di Sanremo con il brano Fiamme negli occhi, che in breve tempo viene certificato disco di platino. Il brano è contenuto nel nuovo album “NOSTRALGIA” di cui i Coma_Cose hanno dato un assaggio live sul palco del Primo Maggio Roma 2021 e che ora dà il nome al tour estivo che sta registrando il Sold Out in tutte le date, tanto che il concerto al Carroponte di Milano il 7 luglio è stato trasmesso in diretta streaming.

Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro e i biglietti sono disponibili on line sul sito https://cantieriimmaginario.it/.

Inoltre i biglietti sono disponibili dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 nella sede dell’Ente Musicale a Palazzo Di Paola, Corso Vittorio Emanuele II, 95 int. 5. A partire dalle ore 19 la biglietteria è presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale (Piazza del Teatro) nei pressi del luogo del concerto.