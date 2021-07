L'Aquila: "Rassegna di musica antica", Carlotta Colombo interpreta Händel

Prosegue la Rassegna di Musica Antica “I Concerti di Euterpe” giunta alla venticinquesima edizione, ideata e promossa dall’Associazione Musicale Le Cantrici di Euterpe e realizzata in collaborazione e con il sostegno della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Il terzo appuntamento è in programma sabato 10 luglio con inizio alle ore 19,00 nello splendido cortile di pregio architettonico di Palazzo Cipolloni, su Corso Vittorio Emanuele II nei pressi di Piazza Duomo.

Il soprano Carlotta Colombo, specializzata nel repertorio rinascimentale e barocco che vanta collaborazioni con i più blasonati gruppi italiani, interpreta le Cantate italiane di Händel insieme all’ensemble di musicisti Anima&Corpo guidato dal violinista Gabriele Pro e formato dal violinista Matteo Pizzini, dalla violoncellista Maria Calvo e dal clavicembalista Daniele Rocchi.

Tra la fine del Seicento e l’inizio del secolo successivo il genere della Cantata era al centro della produzione musicale dei compositori italiani. Händel, come molti altri compositori tedeschi prima di lui, fra il 1706 e il 1710 intraprese un viaggio attraverso i più importanti centri musicali in Italia.

In questo periodo il Sassone, così veniva chiamato al suo arrivo a Roma, compose molte Cantate. Due sono in programma nel concerto: “Armida abbandonata”, composta nel 1707, su tema di origine tassiano e “Tu fedel? Tu costante?” composta probabilmente nel periodo fiorentino che ha per oggetto i sentimenti di un amante ferito. Il programma è completato da due Sonate a tre strumentali dello stesso Georg Friedrich Händel

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 3286765097.

Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it e sui canali social della Barattelli e delle Cantrici di Euterpe.