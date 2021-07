Cultura: L'AquilaDanza-Teatro dei 99 riconosciuta dal ministero nuovo soggetto Fus

Con l’approvazione del progetto “I Cento Passi”, l’associazione Centro Studi L’AquilaDanza - Teatro dei 99, ottiene dal Ministero della Cultura il riconoscimento di Istituzione Culturale afferente al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). L’Aquiladanza - Teatro dei 99, dunque, è l’ottavo soggetto della nostra città ammesso nel FUS.

A darne notizia è il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha tenuto per sé la delega alla Cultura. “Sono estremamente soddisfatto per il prestigioso obiettivo raggiunto dal presidente e direttore artistico dell’associazione, Loredana Errico, e dal suo staff, che ha proposto un progetto valido, replicabile, giudicato dal ministero qualitativamente meritevole di entrare nella galassia FUS. Ma è anche un riconoscimento alla capacità di espressione dei nostri territori, tradizionalmente alvei di creatività ed eccellenza”. L’AquilaDanza -Teatro dei 99 ha guadagnato l’ammissione nella sezione “Festival Danza”, la prima all’Aquila, che le consentirà di portare nella nostra città un evento internazionale, con la codirezione artistica della coreografa Amalia Salzano dedicato propria a questa arte e, nella sua prima edizione, i ad Astor Piazzolla, a cento anni dalla sua nascita. “Aver guadagnato questo riconoscimento, per la città è un’ulteriore testimonianza di come la cultura sia elemento di risanamento e rinascita”, conclude il sindaco.