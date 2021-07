Arriva all’Aquila l'”Art Nouveau Week”, manifestazione internazionale promossa da Italia Liberty

Ai nastri di partenza la terza edizione del Festival Art Nouveau Week.

Dall’8 al 14 luglio, la manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau, promossa dall’Associazione Italia Liberty, con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza, permette di entrare, quest'anno anche virtualmente, negli spazi d'arte e cultura dedicati al Liberty.

Visite guidate, in Italia e all'estero, a palazzi, cortili, ambienti poco noti o normalmente chiusi al grande pubblico, permettono di apprezzare, da nord a sud Italia, il ricco patrimonio Art Nouveau ancora leggibile nelle nostre città.

Tour a piedi, concerti, conferenze, eventi speciali, attività per le famiglie e per le scuole, attività per le persone diversamente abili, stimolanti chiavi di lettura delle poetiche e dei linguaggi dell'arte contemporanea grazie al concorso di ConfGuide di Confcommercio, GTI Guide Turistiche Italiane e Touring Club Italiano.

Il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ricorda la ricorrenza in questa settimana sia dell'anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, tra i migliori talenti del Liberty italiano, che di quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese, nonché di altri autori del Liberty nati ogni giorno della settimana come ad esempio: Otto Wagner, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley. Particolare attenzione è riservata all’architetto Giovanni Michelazzi, esponente dello stile floreale in Toscana.

Anche a L'Aquila, in un'edizione inedita, arriva per la prima volta l'Art Nouveau Week curato e organizzato da Sara Santella, membro dell'associazione Italia Liberty, con due eventi, il primo previsto per il 12 luglio alle ore 20,00 in collaborazione con Andrea de Petris, che guiderà i partecipanti al tramonto nel cimitero monumentale della città alla scoperta di personaggi noti e meno noti che hanno animato la Belle Époque cittadina, e il secondo, il 14 luglio alle ore 19,30 in collaborazione con CulturAQuila di Luisa di Fabio e Alessandro Ciuffetelli, che hanno ideato una passeggiata alla scoperta del liberty aquilano. Duante questo evento verrà inoltre mostrato, presso lo storico Bar Nurzia in Piazza Duomo, il cortometraggio del regista Giovanni Berardi, vincitore della My Art Nouveau Week 2020, in cui sarà possibile ammirare gli interni di Villa Nurzia, villetta rappresentativa del liberty cittadino.

Per info e prenotazioni agli eventi aquilani contattare il 3400063625 (Sara Santella).

Per qualsiasi informazione di carattere nazionale: www.italialiberty.it/artnouveauweek