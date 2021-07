L'Aquila: torna l'"Atelier delle arti", dal 20 al 22 agosto al convento di S. Giuliano

Torna l’Atelier delle Arti di Davide Rondoni che si terrà dal 20 al 22 agosto 2021 presso il convento di S. Giuliano all’Aquila.

Sarà l’occasione per avvicinarsi alla poesia e praticarla in modo originale in un ambiente di convivenza creativa e al fianco di professionisti nel campo della poesia, della scrittura e dell’arte. Gli ateliers sono aperti a docenti, studenti, scrittori e appassionati di arti e poesia

Tra gli ospiti della seconda edizione Davide Rondoni, poeta e saggista, una delle voci poetiche più importanti del nostro tempo, e gli apprezzatissimi scrittori Yari Selvetella, già inserito nella dozzina del Premio Strega 2018, Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020 e Gianfranco Lauretano, poeta e critico letterario. Concludono il parterre degli ospiti due tra i restauratori più importanti in Italia, Giorgio Capriotti e Lorenza D’Alessandro, autori, tra gli altri interventi, del recupero degli affreschi del convento di San Giuliano.

Non mancheranno momenti di convivialità e musica, come un recital del duo acustico Aithéras Acoustic Duo e un reading poetico a cura degli ospiti dell’Atelier.

L’organizzazione è curata dalle associazioni culturali AquilArtes e L’Aquila Volta la Carta sotto la supervisione di Davide Rondoni e Roberto Biondi.

Per informazioni ed iscrizioni segreteria organizzativa Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iscrizioni con Bonus Docenti o APP 18 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.