Santa Maria dei Centurelli: presentazione del volume "Caporciano e Bominaco"

Sabato 17 luglio, a Caporciano, nella chiesa di Santa Maria dei Centurelli, alle 18:30, si terrà la presentazione del volume "Caporciano e Bominaco", realizzato da Paolo Cova e Antonio Di Cecco e pubblicato dalla casa editrice Textus.

Interverranno, oltre agli autori, il sindaco del comune, Ivo Cassiani, e l'architetto Dino Di Vincenzo.

Il libro

Esistono luoghi senza tempo, e altri in cui il tempo lungo della storia ha inciso un segno forte a rimarcare ogni suo passaggio.

Caporciano è uno scrigno del tempo, un racconto denso e millenario che ricomincia ogni volta che lo sguardo cambia direzione;

cambiano la scena, gli sfondi, i protagonisti e i loro destini. Un racconto che a Bominaco diventa forma, colore e meraviglia.

Questo libro non è solo una guida, è il racconto sapiente di secoli di arte e storia, di uomini e imprese, di paesaggi e passaggi.

Il testo è in italiano con traduzione a fronte in inglese.

Gli autori

Paolo Cova, autore del testo, è dottore di ricerca in Storia dell’Arte e docente presso l’Università di Bologna. Negli anni si è occupato di ricerca e didattica per l’Istituzione Bologna Musei. Ha preso parte a numerosi convegni, esposizioni e progetti scientifici e ha svolto un periodo di studio a Los Angeles presso il J. Paul Getty Museum e la UCLA. Dal 2014 collabora con Ballandi Arts, 3D Produzioni, Rai Storia, Rai Italia e Sky Arte nella realizzazione di diversi documentari. Ha all’attivo numerose pubblicazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Antonio Di Cecco, autore delle fotografie, è nato nel 1978 all’Aquila, dove attualmente vive e lavora. Sviluppa progetti sui processi di modificazione dei luoghi e sul rapporto tra uomo, ambiente e tempo, oltre a occuparsi di fotografia di architettura e di paesaggio. È rappresentato dall’agenzia Contrasto. Dal 2021 è docente di fotografia documentaria presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.