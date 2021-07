I Solisti Aquilani ai Cantieri dell’Immaginario con Arturo Brachetti

Giovedì 22 luglio, I Solisti Aquilani saranno nuovamente sul palco dei Cantieri dell’Immaginario 2021, il Festival promosso dal Comune dell’Aquila con la Direzione Artistica di Leonardo De Amicis e finanziato con i fondi Restart.

Protagonisti della serata Arturo Brachetti, l’Ensemble Symphony Orchestra e il Direttore d’orchestra Giacomo Loprieno.

La musica si può vedere? In questo caso la risposta è sì. Perché Pierino, il lupo e l’altro è un concerto classico ma non è un concerto tradizionale. Il progetto, che parte dalla celeberrima fiaba musicale di Sergej Prokofiev, nasce dall’idea di creare un’occasione concreta di ampliare il pubblico della musica sinfonica con una formula originale, capace di coinvolgere e divertire.

Pierino, il lupo e l’altro è un concerto inusuale ed accessibile: grazie alla resa in forma visiva la musica diventa “facile ed accessibile” per tutti rimanendo comunque impeccabile dal punto di vista artistico. Grazie alla voce e maestria di Brachetti, con la complicità dell’orchestra, lo spettatore vive un’esperienza divertente e coinvolgente. Gli spettatori devono avere il cuore leggero come quello dei bambini: i personaggi, rappresentati dagli strumenti musicali entrano in scena e Brachetti li fa vivere con effetti che aiutano il pubblico a seguire il filo narrativo, fino alla parata finale.

La seconda parte è l'altro: un percorso a sorpresa tra i differenti stili di direzione musicale, reso divertente dalla complicità dell’orchestra e del pubblico.

Prevendita biglietti su: https://www.i-ticket.it/eventi/pierino-il-lupo-altro-braghetti