Ai Cantieri dell'Immaginario il punk-rock gitano di Emir Kusturica

Un evento straordinario è quello in programma domenica 25 luglio con inizio alle ore 21,30 presso la Scalinata di San Bernardino: unica data in Italia del tour internazionale di Emir Kusturica con la sua The No Smoking Orchestra.

La Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” per I Cantieri dell’Immaginario 2021 porta a L’Aquila uno dei più originali registi del cinema mondiale, autore di pellicole premiate con la Palma d’Oro a Cannes ed il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di celebri colonne sonore.

La No Smoking Orchestra è una band che nasce nel 1980 a Sarajevo, diventando in breve l'esponente musicale di riferimento dei New primitives, un movimento di resistenza culturale negli anni del dopo Tito. Dopo due anni di concerti in piccoli locali a Sarajevo, nel 1984 la band, definita dai critici come tecno-rock tzigana, pubblica il primo album con il brano “Zenica blues” che diverrà popolarissimo in tutta la ex Jugoslavia, vendendo più di centomila copie. Nel 1986 entra come chitarrista Emir Kusturica che segna la svolta internazionale, dalla colonna sonora di “Gatto Nero Gatto Bianco” (Leone d’Argento), fino a “La Vita è un Miracolo” (Cannes 2004). Nel 1994 la band si rinnova con elementi giovani ed entra anche Stribor Kusturica, figlio di Emir, alla batteria. Con questa formazione fra tour mondiali, concerti, album e celebri colonne sonore come “Il Tempo dei Gitani”, “On The Milky Road” la No Smoking Orchestra diventa una delle band più originali e caratteristiche. L’ultimo album pubblicato è “Corps Diplomatique” del 2018.

Dopo la pandemia ecco il tour internazionale che include per la prima volta il concerto a L’Aquila.

Ritmi balcanici e commistioni musicali, tra folk, jazz e musiche gitane, sono gli elementi che da sempre caratterizzano questa super band: uno spettacolo coinvolgente e unico.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro e i biglietti sono disponibili on line sul sito https://cantieriimmaginario.it/.

Inoltre i biglietti sono disponibili dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 nella sede dell’Ente Musicale a Palazzo Di Paola, Corso Vittorio Emanuele II, 95 int. 5. A partire dalle ore 19 la biglietteria è presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale (Piazza del Teatro) nei pressi del luogo del concerto.