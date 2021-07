Rassegna di musica antica Barattelli, al chiostro di S. Giuliano il duo Policromie

Un modo originale di interpretare la musica del passato, in particolare quella italiana compresa fra il XVII e il XVIII secolo, attraverso l’incontro fra due personaggi in maschera che trasformano le musiciste in attrici: questo è in sintesi il lavoro che viene presentato dal Duo Policromie nel chiostro di San Giuliano, domenica 25 luglio con inizio alle ore 19.

Protagoniste Maria Bocelli e Maria Calvo, rispettivamente viola e violoncello, che hanno ideato lo spettacolo “Lullaby. Quasi una pantomima”. Un’antica ninna nanna riemerge da un passato lontano e porta le due “maschere” a rivelarsi con la loro identità scoprendo di avere una storia in comune. La narrazione gestuale e mimica è condotta dalla musica del Seicento italiano con brani di autori quali Domenico Gabrielli, Alessandro Stradella, Andrea Falconieri, Claudio Monteverdi ed altri.

Policromie non è solo il nome del Duo ma di un progetto nato da un gruppo di artisti con la volontà di creare spettacoli pluridisciplinari, con sinergie fra le arti, in modo da stabilire una comunicazione con il pubblico su diversi livelli di percezione. Le due giovani interpreti che ne fanno parte si sono incontrate negli ambienti musicali milanesi e all’interno delle migliori orchestre di musica antica attive in Italia.

Il concerto è inserito nella XXV Rassegna di Musica Antica “I Concerti di Euterpe” realizzata con il sostegno della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, ideata e promossa dall’Associazione Musicale Le Cantrici di Euterpe.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 3286765097.

Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it.