Rassegna "Il giardino letterario", presentazione del libro sul caso Marco Vannini

Per il quinto incontro della VIII rassegna culturale “Il Giardino Letterario” domenica 25 luglio alle ore 17.30 saranno ospiti i genitori di Marco Vannini, Marina Conte e Valerio Vannini, l’avvocato Celestino Gnazi e il giornalista scrittore Mauro Valentini, autore insieme a Marina Conte del recente libro “Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini”.

“La triste storia di Marco Vannini” si legge in una nota dell’associazione culturale S. Pietro alla Ienca “è entrata nei cuori di milioni di italiani e non, da quel 18 maggio 2015 quando la sua vita terminò perché un’intera famiglia non provvide ad allertare immediatamente i soccorsi per poterlo salvare. Dopo tre gradi di giudizio nel maggio scorso la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente la vicenda e proprio in questi giorni sono state depositate le motivazioni nelle quali si ribadisce la responsabilità dell’intera famiglia che “scelsero di non fare alcunché che potesse essere utile per scongiurare la morte, non solo rappresentandosi tale evento ma accettando la sua verificazione, all’esito di un infausto bilanciamento tra il bene della vita di Vannini e l’obiettivo avuto di mira, ovvero evitare che emergesse la verità su quanto realmente accaduto””.

“Il 18 maggio è, peraltro, la data della nascita di Karol Wojtyla, Santo Giovanni Paolo II. Marina Conte, mamma di Marco, e lo scrittore/giornalista Mauro Valentini attraverso le pagine del libro faranno conoscere chi era Marco, quali erano i sogni e le speranze infrante in un attimo da quell'assurdo colpo di pistola, sparato dentro la casa di una famiglia che diceva di amarlo. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Hotel Fiordigigli in località Fonte Cerreto (L’Aquila)”.