L'Aquila: dal 31 luglio al 22 settembre il festival di danza 'I cento passi'

Nasce a L’Aquila il festival di danza 'I cento passi': dal 31 Luglio al 22 settembre, 6 appuntamenti con compagnie di danza di fama internazionale che saranno presenti in città con un programma che copre tutti i settori della danza.

'I Cento Passi' ha la direzione artistica di Loredana Errico (Centro studi L’Aquila Danza-Teatro dei 99) e Amalia Salzano (Coreografa); due amiche, due colleghe, due professioniste che dedicano la loro vita alla danza in tutti i suoi variegati aspetti, da quello didattico a quello artistico fino ad arrivare a quello istituzionale ricoprendo da molti anni i ruoli di presidente (Amalia Salzano) e vicepresidente (Loredana Errico) dell’AIDAF (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione), socio fondatore di Federvivo in seno all’AGIS.

Con il progetto del festival 'I cento passi', riconosciuto lo scorso luglio dal FUS (Fondo Unico dello Spettacolo), di fatto il Centro Studi L’Aquila Danza-Teatro dei 99 compie il 'salto' di qualità, proiettando tutta la squadra nel novero delle Istituzioni riconosciute dal Ministero Italiano della Cultura.

Oltre alle sei serate principali, nel territorio della comunità montana Montagne di L’Aquila si svolgeranno lezioni ed incontri con coreografi ospiti del festival.

Il Festival sarà realizzato grazie al sostegno della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”.

Per Loredana Errico, "il Festival è la proposta innovativa di un viaggio reso contemporaneo dalla sua stessa storia e filosofia di vita. Un viaggio che vuole regalare emozioni legate alle radici, alla storia di un popolo in cui ciascuno può ritrovare il 'suo' popolo, la 'sua' storia; raccontare di partenze, migrazioni, ritorni e permanenze; atmosfere rarefatte in cui si incontrano passati e presenti e si scorge come proiettarsi verso nuovi futuri. Compiere 'I cento passi' quindi, è un viaggio che, attraverso la danza, ci fa vivere la vita di Astor Piazzolla e contemporaneamente tante vite diverse".

"Il teatro è ancora e sarà sempre un porto franco, un luogo in cui potersi esprimere, confrontare e vivere emozioni condivise e reali", ha aggiunto la coreografa e Presidente AIDAF Amalia Salzano.

"Il festival Danza dal titolo 'I cento passi', convintamente sostenuto dall'amministrazione comunale, arricchisce il cartellone di eventi dell'estate aquilana e conferma la validità delle attività promosse dall'associazione L'Aquila Danza - Teatro dei 99, che proprio in virtù di questa importante iniziativa ha recentemente ottenuto dal ministero della Cultura il riconoscimento di Istituzione Culturale afferente al Fondo Unico per lo Spettacolo", le parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

"La danza per elevare lo spirito e spingerlo ad andare oltre fino a superare, con coscienza critica, le vicissitudini quotidiane", ha proseguito il sindaco di Navelli e Commissario della Comunità Montana Montagna di L’Aquila, Paolo Federico; "siamo onorati di poter offrire, come Comunità Montana, il nostro piccolo contributo per un Festival che arriva a dare sostegno alle persone in un momento come questo e in una città come L’Aquila".

"Credo sia importante sottolineare, oltre il valore artistico-culturale della manifestazione in parola, anche e soprattutto l’occasione offerta di riscoprire la bellezza e la leggerezza che uno spettacolo di danza offre; la necessità di riassaporare il gusto dell’incontrarsi e condividere sensazioni positive, è senza dubbio fortemente condivisa da tutti e necessari per affrontare i problemi del quotidiano con rinnovata carica positiva" la chiosa di Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio Regione.

PROGRAMMA del FESTIVAL

Voce narrante di tutti gli appuntamenti l’attore Andrea Fugaro

Sabato 31 luglio ore 21.30 Palazzo dell’EMICICLO - L’Aquila

STRAVINSKY/DEBUSSYVOYAGE, con la partecipazione di VLADIMIR DEREVIANKO a cura di DANIELE CIPRIANI

Lunedì 2 Agosto ore 21.30 Palazzo dell’EMICICLO - L’Aquila

CLASSICO TANGO E RITORNO, Compagnia Nuovo Balletto Classico

Ospite L’Etoile LILIANA COSI

Mercoledì 4 Agosto ore 21.30 Palazzo dell’EMICICLO - L’Aquila

LA LUNA DEI BORBONI, Compagnia Balletto del SUD di FREDY FRANZUTTI

Venerdì 6 Agosto ore 21.30 Palazzo dell’EMICICLO - L’Aquila

LIBERTANGO Ballata per Astor Piazzolla, Compagnia Mediterraneo del Balletto di DIEGO WATZKE

Domenica 22 Agosto ore 19,00 e ore 20,00 Cortile Cappa Cappelli - L’Aquila

CROSSOVER Compagnia E-Motion di FRANCESCA LA CAVA

Mercoledì 22 Settembre ore 19,00 e ore 20,00 Corso Vittorio Emanuele - L’Aquila (libreria Colacchi)

VIS A VIS Compagnia Egri Bianco Danza di SUSANNA EGRI e RAPHAEL BIANCO

Tel.333 7248644

Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.i-ticket.it

Costi: Biglietto singolo 10 euro; Biglietto singolo con riduzione o convenzione 5 euro;Abbonamento per 6 spettacoli 35 euro.