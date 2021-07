Cantieri dell'Immaginario: il 24 luglio 'Maldanno, storie che curano'

Per I Cantieri dell’Immaginario 2021, sabato 24 luglio, alle 17 all'Auditorium del Parco, va in scena "Maldanno, storie che curano" di Isabella Micati, Alessio Tessitore, Flavia Valoppi che cura anche la regia.

Una produzione Teatrozeta / Florian Teatro.

Lo spettacolo è dedicato alla riflessione, ironica e poetica, sui malanni di tutti i tempi, fantasiosi, bizzarri, universali. Quattro storie liberamente ispirate a grandi narratori, da Rodari alla Nanetti, Tognolini e Vasilijdi Ljudmilla Petrusevskaja. Le brevi storie si rincorrono in un tourbillon chiassoso e clownesco dei quattro personaggi colorati, incalzati da una sirena tuonante che segna il tempo del racconto. La cornice delle storie è un museo, con la sua opera d’arte non proprio chiara e comprensibile, ma ispiratrice di grandi supposizioni, voli pindarici d’intuizione, giochi di interpretazione.

L’Arte, come le storie, come la narrazione, sono di tutti e di tutti devono restare, per ispirare e rendere felici.

Le scene sono ispirate dal lavoro dei designer Arago Design/Officina delle invenzioni, e realizzate da Miriam Di Domenico; i costumi di Giulia Assetta.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.cantieriimmaginario.it