L'Aquila: seconda edizione della rassegna teatrale "Il binomio fantastico"

Dal 27 luglio al 3 agosto, all'Aquila, nel piazzale antistante la chiesa del Crocifisso, al Parco del Castello, si terrà la seconda edizione della rassegna teatrale "Binomio fantastico".

Ben sedici gli spettacoli ospitati, con due spettacoli al giorno, alle 18.00 e alle 20.00 – tutti adatti ad un pubblico vario, dagli adulti ai ragazzi.

“Binomio Fantastico 2021” è realizzato da Teatrabile con il sostegno del Teatro Stabile d’Abruzzo, che produce diversi spettacoli: “Gli stivali del gatto”, "Trilogia della bugia" e gli spettacoli ispirati all’opera di Gianni Rodari “Chi ha pura delle storie” e “Il nome dell’Aquila”.

Della rassegna fanno parte l’esilarante “visual” di “Mister Moustache - My best disaster, e le dissacranti rivisitazioni di “Facciamo a pezzi Shakespeare” (Compagnia Teatranti tra tanti).

Alberto Zoina porterà in scena “Il piccolo re dei Fiori”, in cui dà vita e forme all’opera di Kveta Pacovska, e “Il galletto meraviglioso”.

Ancora riferimenti letterari: c’è un “Giallo in scena -Quando l’equilibrio si rompe” ispirato all’opera di John Dickinson Carr, in una riscrittura di Rita Biamonti con la regia di Eugenio Incarnati; è, questo uno spettacolo nuovissimo, molto apprezzato nella “prima” del 21 luglio per i “Cantieri dell’immaginario 2021”.

Chiudono il programma due eventi speciali. “Sere-nate in giallo”, per parlare proprio di letteratura e trame noir, con, al termine, una passeggiata “criminale”, a cura di Carla Ciccozzi, che guiderà i partecipanti in un tour alla “scoperta dei luoghi dei crimini efferati” commessi all’Aquila nei ultimi secoli. L’altro evento speciale è “Pentothal – frammenti di finzione alla ricerca della verità”.

Altre informazioni su questo e su tutti gli eventi de “Il binomio fantastico 2021” su www.teatrabile.it