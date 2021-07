Il teatro abruzzese di scena al premio nazionale Otello Sarzi 2021

Anche l’Abruzzo in scena nell’edizione 2021 del Premio Nazionale Otello Sarzi, dedicato alle giovani compagnie teatrali italiane per l'ambito Teatro Ragazzi e Teatro di Figura.

A essere stato selezionato è lo spettacolo "Dove nacque Italia – un viaggio nella storia tra pupi, cunto e musica", prodotto dalle compagnie CuntaTerra e Pupi Italici insieme al Teatro Stabile d'Abruzzo.

L’opera verrà rappresentata all’interno del Premio, in anteprima assoluta, questo mercoledì 28 luglio alle ore 11 presso il Teatro La Perla di Montegranaro (FE).

DOVE NACQUE ITALIA - Un viaggio nella storia tra pupi, cunto e musica

spettacolo teatrale

Produzione CuntaTerra - Pupi Italici - Teatro Stabile D'Abruzzo

Regia e drammaturgia - Girolamo Botta e Marcello Sacerdote

Cunto, narrazione e musiche in scena - Marcello Sacerdote

Scenografie, costruzione e manovra dei pupi - Girolamo Botta e Alessandra Guadagna

Assistente di scena - Cristian Zulli

Aiuto tecnico - Alessia D'Anselmo

Foto di scena - Graziana Pavone



La storia della prima vera nascita d’Italia, raccontata attraverso la grande tradizione dei pupi, del cunto e della musica popolare. Una storia antica ma capace di parlare al cuore del presente, con tutta la vitalità di un’opera teatrale. Lo spettacolo narra la vicenda della Guerra Sociale avvenuta nel 91-88 a.C., che vide contrapposti diversi popoli italici della penisola contro la Repubblica romana, alla quale venivano rivendicati la cittadinanza e il riconoscimento dei diritti fondamentali. Gli Italici - tra cui Marsi, Sanniti, Peligni, Marrucini, Vestini, Frentani, Lucani, Campani, Piceni e diversi altri - si organizzarono e allearono, dando vita a una vera e propria nazione che nella loro lingua chiamarono Viteliu, ovvero Italia. Tra battaglie, giuramenti, inganni, ardimenti e passioni, uno spettacolo che alterna i differenti registri espressivi - epico, comico, poetico e tragico - propri del teatro d'arte popolare. Ne emergono i temi della giustizia sociale, dell'uguaglianza, della libertà, dell'amore per la patria profondamente connesso a quello per la fratellanza tra i popoli. La messinscena è frutto di un'intensa attività di ricerca storico/culturale, unita al lavoro di creazione artigianale, scrittura e composizione, da cui scaturisce una drammaturgia inedita, fedele all’estro della fantasia quanto alla verità filologica della storia. Teatro di figura, narrazione e musica si incontrano e danno vita per la prima volta a uno spettacolo unico nel suo genere, in cui si racconta un tratto fondamentale - e spesso sconosciuto – della memoria storica collettiva.