Rassegna musica antica Barattelli, il 27 luglio ultima data nel chiostro di S. Domenico

L’ultimo appuntamento della XXV Rassegna di Musica Antica “I Concerti di Euterpe”, realizzata con il sostegno della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, ideata e promossa dall’Associazione Musicale Le Cantrici di Euterpe, è in programma martedì 27 luglio con inizio alle ore 19 presso il Chiostro rinascimentale di San Domenico, luogo di particolare pregio artistico e architettonico.

Protagonista del concerto è l’Imaginarium Ensemble, un quartetto di straordinari musicisti, fra i massimi esperti per l’esecuzione della musica antica e barocca: il violinista Enrico Onofri, il violoncellista Alessandro Palmeri, il liutista Simone Vallerotonda ed il clavicembalista Riccardo Doni. Quattro musicisti di altissimo livello che con questa formazione hanno inciso varie pubblicazioni e monografie di successo con la guida di Enrico Onofri, docente al Conservatorio di Pesaro ed attivo come direttore e violinista con le migliori orchestre barocche in Europa. Nel 2019 ha vinto il “Premio Abbiati” come miglior solista dell’anno.

Il programma del concerto “Non udite lo parlare?” è dedicato al rapporto tra voce umana e virtuosismo strumentale italiano dal primo Seicento sino al tardo Barocco. Se in un primo tempo gli archi raddoppiavano le parti vocali, nel corso dei sei e settecento il vilino diviene protagonista di pagine mirabili autonome sempre più indipendenti dalle voci e dalle danze. Saranno eseguite pagine di autori italiani quali Virgiliano, Cima, Rognoni e i più noti Stradella, Corelli e Vivaldi.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 3286765097.

Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it