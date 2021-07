Conservatorio L'Aquila: conclusa la X edizione del concorso di Musica Natica 'Maurizio Pratola'

Si è conclusa sabato scorso la X edizione del Concorso Internazionale di Musica Antica “Maurizio Pratola”, riservato a Liutisti solisti e Formazioni da camera dedite all’esecuzione del repertorio del passato.

Dopo la selezione del 23 e 24 luglio, la Giuria - presieduta dal celebre liutista statunitense Paul O’Dette - ha decretato il seguente risultato: per la sezione Liutisti il primo premio è andato al francese Gabriel Rignol, il secondo allo statunitense Jon Mendle, il terzo all’argentino Juan Josè Francione (tra i finalisti anche il tedesco Tobias Tietze e la giapponese Asako Ueda); per la sezione Formazioni da camera, il primo e il terzo premio non sono stati assegnati mentre il secondo è andato all’Ensemble austriaco “Infiammabili”.

Il Concorso è organizzato e promosso dal Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, con il sostegno del Comune dell’Aquila e dell’Istituto Abruzzese di Storia Musicale, in collaborazione con la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, con Grandezze & Meraviglie Festival Musicale Estense, Società del liuto, Aquila Corde Armoniche, Festival Barocco Alessandro Stradella, Fondazione Ugo e Olga Levi, il Patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia e Comune dell’Aquila, la partecipazione di sponsor quali il Rotary Club L’Aquila, il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia e la Cantina storica “Ju Boss”.

Anche questa decima edizione, in ricordo del Maestro Maurizio Pratola scomparso prematuramente, ha confermato l’ottimo livello di preparazione tecnico/espressiva dei partecipanti ed il respiro globale che ha assunto la manifestazione che, grazie alla presenza nell’organizzazione di qualificate Società di concerti, offre ai vincitori anche la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare su tutto il territorio nazionale.