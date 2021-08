Diodato a L’Aquila apre la rassegna "Nell’Ombra della Musica Italiana"

Per il concerto di apertura della terza edizione di “Nell’Ombra della Musica Italiana”, rassegna della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” dedicata alla canzone d’autore, approda a L’Aquila il live tour di Diodato, certamente una delle voci più interessanti del panorama nazionale.

L’appuntamento è per martedì 3 agosto alle ore 21,30 nella Scalinata di San Bernardino, luogo simbolico della città allestito dal Comune dell’Aquila per gli eventi estivi di quest’anno nel rispetto di tutte le normative sanitarie previste.

Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato, è uno degli artisti che in questi anni si sta facendo conoscere al grande pubblico. Lo scorso 2020 è stato l’anno della sua definitiva affermazione con la vittoria al Festival di Sanremo con “Fai rumore” e poi il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro del pubblico per il brano “Che vita meravigliosa”, colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek.

Diodato torna sul palco con una tournée estiva che è iniziata il 15 luglio dal Pistoia Blues festival per fare letteralmente il giro di tutta Italia e concludersi il 19 settembre, con un evento all’Arena di Verona. Per questa estate italiana Diodato. ha ampliato la formazione sul palco rispetto allo scorso anno, portando con sé un forte impatto emozionale e sonoro, energico, suonato da una band straordinaria composta da Rodrigo D'Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e flauto e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e flicorno.

Diodato e i suoi musicisti entusiasmano con uno spettacolo di suoni e melodie coinvolgenti, affidati alla bellezza dei brani e alla vocalità del cantautore.

La rassegna “Nell’Ombra della Musica Italiana” prosegue il 5 agosto con il chitarrista e cantautore Alex Britti sul palco con il trombettista jazz Flavio Boltro.

Informazioni con dettagli di biglietteria sul sito www.barattelli.it