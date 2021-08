L'Aquila: ecco il Festival internazionale PERFORMATIVE.01

Dal 16 al 19 settembre 2021, L’Aquila diventa capitale delle performance con la prima edizione della festival internazionale PERFORMATIVE.01.

Quattro giorni di full immersion, dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata, con oltre 30 appuntamenti di performance d’arte, danza, teatro, musica e incontri che renderanno L’Aquila un laboratorio urbano di creatività e sperimentazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Tanti gli artisti, performer, musicisti nazionali e internazionali, tra cui: 2501/Jacopo Ceccarelli, Elena Bellantoni, Canedicoda, Elisabetta Cibelli, Collettivo Fuori Genere, Collettivo Hynverno, Cristina Donà e Daniele Ninarello, Ninos Du Brasil, Francesca Grilli, Piotr Hanzelewicz, Hassan Khan, Kinkaleri, Masbedo, mk/Michele Di Stefano, Valentina Magaletti, Isabella Mongelli, Margherita Morgantin, Roberta Mosca, Daniele Poccia, Martina Raponi, SSIEGE, Tomás Saraceno, Filippo Tappi, Giulia Vismara e Italo Zuffi.

Saranno protagonisti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti con azioni artistiche dal vivo.

La prima edizione di PERFORMATIVE.01 si intitola CONTACT(less) ed è realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

Spiega Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI L’Aquila: “La vivacità di questa città è un grande stimolo ed è un piacere lavorare con la ricchissima comunità artistica, culturale e scientifica aquilana. Con l’Accademia di Belle Arti abbiamo iniziato a collaborare già prima dell’apertura del museo per i corsi di formazione, le committenze, la mediazione culturale. Con CONTACT(less) la collaborazione continua, coinvolge anche il MuNDA - Museo Nazionale d’Abruzzo diretto da Maria Grazia Filetici e si espande a tutta la città. Il titolo di questa edizione evoca un paradosso: se da un lato la mancanza di contatto legata alla digitalizzazione è indice di progresso, dall’altro innesca un nuovo desiderio di interazione. Le azioni degli artisti intendono allora riattivare una tessitura di relazioni, e affermare la centralità delle arti performative nel capoluogo abruzzese, nel solco di una tradizione di grandi artisti che nel territorio hanno agito, in particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri, a cui questa prima edizione è dedicata”.

In programma sia nuove produzioni sia performance che hanno già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, con un’ attenzione speciale agli avvenimenti del presente, in particolare il ricorso alle connessioni virtuali dovute al distanziamento. I materiali testuali, audiovisivi e di documentazione prodotti durante la rassegna saranno esposti successivamente e resteranno a disposizione del pubblico nelle sale dedicate.

LE CALL PER I CITTADINI SUL SITO MAXXILAQUILA.ART

PERFORMATIVE.01 sarà un laboratorio urbano al quale sono invitati a partecipare i cittadini.

Sul sito maxxilaquila.art sono già aperte le iscrizioni per i cittadini per partecipare ad alcune performance, a partire da Dolce Lotta_L’Aquila di Virgilo Sieni, performance creata per le persone di tutte le età e provenienze, anche senza conoscenze specifiche di danza, che vogliano prendere parte alla creazione dell'azione coreografica (2 e 3 settembre prove aperte, 4 settembre performance).

È poi aperta la call dell’artista Francesca Grilli che, in vista della performance Sparks 2021 di venerdì 17 settembre 2021 organizza un workshop dedicato a 15 bambini fra i 9 e i 12 anni. Dall’11 al 16 settembre, in orari adatti a garantire la frequenza scolastica, l’artista con la collaborazione della poetessa Azzurra D’Agostino e di una educatrice del Museo, tramite la lettura, la scrittura creativa e alcuni esercizi fisici e coreografici, insegneranno ai giovanissimi partecipanti l’osservazione della mano come espressione di immaginazione e desideri. Nella performance i bambini sceglieranno e accompagneranno singolarmente gli adulti in uno spazio in cui potranno leggere loro, per una sola volta, la mano. È l’infanzia, a cui gli adulti sono affidati, che conduce il gioco stabilendone regole e immaginazione. La call terminerà il 6 settembre.

È rivolta invece a cittadine e cittadini di tutte le età la call dell’artista 2501/Jacopo Ceccarelli per la sua performance Animated Landscape. Il progetto prevede la realizzazione di un video girato tramite che riprenda i partecipanti dall’alto mentre compiono l’azione organizzata dall’artista che li guiderà a compiere gesti, disegnare forme e composizioni geometriche eseguite con materiali legati al territorio. Le prove si terranno nei giorni il 5, 6, 7, 8 settembre 2021 ed è richiesta, come unica condizione, la partecipazione a tutti gli incontri. La call si chiuderà lunedì 23 agosto.