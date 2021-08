"Nell'ombra della musica italiana": il 5 agosto all'Aquila Alex Britti con Flavio Boltro

Il secondo appuntamento della rassegna “Nell’Ombra della Musica Italiana” della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” ospita uno dei migliori chitarristi italiani, cantante e autore di brani di successo, Alex Britti. L’appuntamento è nella suggestiva Scalinata di San Bernardino, giovedì 5 agosto con inizio alle ore 21,30.

Per il secondo anno si torna in live nel rispetto delle normative sanitarie ma con la grande forza della musica che non si ferma. Alex Britti per questa nuova avventura ha scelto come compagno di viaggio un grande artista, il trombettista jazz Flavio Boltro protagonista, fra gli altri, del Jazz per L’Aquila nel 2015. In questo Progetto Speciale la musica è protagonista grazie all’incontro tra due musicisti eclettici, due complici estremamente affiatati a cui bastano poche note di un brano per capire dove andranno a parare, dove la fa da padrona l’improvvisazione, quella capacità di ascoltarsi nel migliore stile blues e jazz. Sul palco ci sono tre straordinari musicisti: Riccardo Adamo alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Davide Sambrotta al pianoforte e tastiere.

Il concerto prevede la rivisitazione del repertorio di Alex Britti in chiave più intimista, elegante e incalzante allo stesso tempo, in cui alcuni brani di successo vengono affiancati da brani che lo stesso Alex ama definire i “lati B” quindi meno conosciuti, i non singoli ma, che incarnano alla perfezione lo spirito di questo progetto in cui per una volta “è la canzone al servizio dei protagonisti e non il contrario”. Informazioni con dettagli di biglietteria sul sito www.barattelli.it