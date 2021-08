"Il Festival del territorio": il 9 agosto a Castelvecchio Subequo 'Chi ha paura delle storie'

L’Associazione Ginestra Subequana ODV – ETS di Castelvecchio Subequo, nell’ambito del progetto Il Festival del Territorio, Bando per la Progettazione Sociale Abruzzo, presenta il primo di tre spettacoli teatrali in programma nel territorio della Valle Subequana: “Chi ha paura delle storie”, lunedì 9 agosto, alle ore 18:00, in Piazza San Francesco a Castelvecchio Subequo.

“Il Festival del Territorio” è un progetto di promozione, animazione e aggregazione sociale articolato in attività culturali, artistiche e teatrali, in cui i destinatari sono essi stessi protagonisti. Il progetto vede coinvolte tutte le fasce di popolazione, (alunni dell’istituto comprensivo, terza età, volontari e soci delle associazioni partner ecc…) in uno scambio e protagonismo intergenerazionale, sotto il segno di arte e cultura.

“Il Festival del Territorio”, le cui finalità sono il miglioramento del tessuto sociale e il rafforzamento delle sinergie fra realtà affini del terzo settore, si incentra sulle peculiarità dello “strumento teatro”, sulla sua forte carica socializzante, aggregativa e pedagogica, sulla sua riconosciuta capacità di coniugarsi con i vari settori dell’intervento sociale L’obiettivo è quello di rinsaldare i legami fra le generazioni per un riconoscimento reciproco da parte degli esponenti delle diverse fasce di età, di conoscenze e competenze; contribuire a combattere l’isolamento delle aree interne con gli strumenti dell’arte, della storia, della bellezza del paesaggio, della consapevolezza e della sensibilizzazione civica e con l’abitudine ad essere cittadini attivi.