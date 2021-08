Il parco tematico 'L'Aquilandia' trasloca a Rocca di Mezzo: domani l'inaugurazione

Sarà inaugurato ufficialmente domani, sabato 7 agosto alle ore 17 a Rocca di Mezzo, “L’Aquilandia sull’altopiano delle Rocche” che, fino a qualche tempo fa, era esposto a Stiffe, laddove sorgeva la biglietteria per l'accesso alle grotte.

L’Aquilandia è un parco tematico che riproduce in modo curato e particolareggiato i monumenti più importanti ed i paesaggi dell'Abruzzo aquilano. Al pari di altri parchi tematici come quelli romagnoli, il visitatore ha la possibilità di comprendere la vastità e la bellezza del nostro territorio in una visita rapida e guidata. Il fine è interessare ed incuriosire il turista, fare in modo che possa tornare in Abruzzo per vistare i luoghi ed i monumenti.

“Rocca di Mezzo è uno dei paesi con maggior flusso turistico dell’Aquilano” spiega il Sindaco Mauro Di Ciccio; “ho colto subito l’opportunità offertami dalla Progetto Stiffe SpA per portare nel nostro comune questa nuova attrattiva turistica utilizzando gli oltre 200 metri quadrati del 'ridotto' del nostro centro sportivo che si trova nelle immediate vicinanze del centro cittadino. L’Aquilandia offre anche una fedele rappresentazione del Parco del Sirente Velino, con gli impianti sciistici. L’esposizione ci permette di offrire al turista servizi ed attrazioni sempre maggiori e di contribuire attivamente e da protagonisti allo sviluppo di tutto l’altopiano”.

Le sculture sono di altissimo pregio: dalla riproduzione in pietra fatta a mano della fontana di Fontecchio, alla riproduzione fedele del Castello Cinquecentesco, le 99 Cannelle, le basiliche di Collemaggio e di San Bernardino, la torre medicea di Santo Stefano di Sessanio, la Rocca di Calascio, l’oratorio di San Pellegrino a Bominaco, il castello Piccolomini di Celano, ed ancora Peltuinum, Amitermun, la necropoli di Fossa, i complessi montuosi del Gran Sasso, del Sirente e di Campo Felice.

“Abbiamo ritenuto valido spostare il museo tematico proprio a Rocca di Mezzo – ci dice Antonella Arista, presidente della Progetto Stiffe SpA - perché lo riteniamo un luogo centrale per il movimento turistico dell’Abruzzo Aquilano sia in estate che in inverno. Il pubblico è vasto, talvolta di passaggio, e l’Aquilandia lo aiuterà a rendersi conto di quanto c’è da visitare nell’Abruzzo Aquilano. Era con questo spirito che nel 2016 nacque il Parco Tematico L’Aquilandia ed oggi siamo fieri dell’accordo con il Sindaco di Rocca di Mezzo per portare avanti la nostra mission continuando a contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Le sculture sono delle vere e proprie 'opere d’arte' e sono state realizzate con passione e con cura maniacale del dettaglio in collaborazione con lo studio Creative di Chieti. Ci sono voluti anni - continua Arista - per completare l’esposizione attuale e non escludiamo la possibilità di riprodurre altri monumenti e luoghi cari a noi Abruzzesi”.

Il Parco Tematico è già dotato di audioguide in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo pensate sia per gli adulti che per i più piccoli; il museo è arricchito anche di un percorso per non vedenti con miniature di monumenti in 3d per la consultazione tattile e scritte in braille.

La Progetto Stiffe è a disposizione dei singoli Comuni e degli enti locali del Turismo per impiegare le sculture come promozione territoriale nelle Fiere ed eventi di settore fuori Regione nonché delle autorità scolastiche per effettuare laboratori didattici e lezioni a tema.