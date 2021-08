Barisciano: mostra "Omaggio a Tito Pellicciotti" dall'8 al 16 agosto

Domenica 8 agosto 2021, a Barisciano, si terrà l’inaugurazione della mostra “Omaggio a Tito Pellicciotti”, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Sito” in occasione dei 150 anni dalla nascita del pittore.

Tito (Tiziano) Pellicciotti nacque a Barisciano il 2 dicembre 1871. Dopo aver frequentato per alcuni anni la Scuola di Arti e Mestieri dell’Aquila, diretta da Teofilo Patini, si iscrisse nel 1889 all’Istituto di Belle Arti di Napoli, dove ebbe come maestri Domenico Morelli e Filippo Palizzi. Tornato a Barisciano, dopo una breve frequentazione del circolo michettiano di Francavilla, iniziò la sua attività pittorica, che lo accompagnò per tutta la vita e che si tradusse in una cospicua produzione artistica. Morì a Barisciano il 12 aprile 1950.

La mostra, con il patrocinio del Comune di Barisciano, si terrà presso la Sala Consiliare ”Falcone – Borsellino” con i seguenti orari:

Dall’8 al 13 agosto: 21.00 – 23.00

Dal 14 al 16 agosto: 16.30 – 19.30 e 21.00 – 23.30.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo il giorno 8 agosto, alle ore 17.30, presso Piazza Trieste. La prevista conferenza del dott. Mauro Congeduti, già direttore del Munda, è invece rinviata a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni e per eventuali visite al di fuori degli orari previsti si può contattare l’Associazione Culturale “Il Sito” al numero 338-3370662.