Abruzzo, biblioteche pubbliche ancora chiuse: le risorse garantite dal Consiglio regionale per le sanificazioni sarebbero insufficienti

I 132 mila euro stanziati dal Consiglio regionale, reperiti con una variazione di bilancio a valle dell'approvazione di un emendamento presentato dal Pd, non sono sufficienti alla sanificazione di tutte le biblioteche pubbliche abruzzesi: dunque, se ne potranno riaprire soltanto alcune, e non si sa quando.

E' quanto comunicato alle organizzazioni sindacali nel corso dell'incontro del Comitato covid della Giunta regionale d'Abruzzo.

"Non si comprende come ci si ritrovi in questa situazione - denunciano il segretario regionale della Cgil Carmine Ranieri e la segretaria regionale della Fp Paola Puglielli - con fondi insufficienti per la sanificazione dei locali destinati a spazi aperti al pubblico sebbene vi siano state maggiori entrate nel bilancio regionale. E’ inconcepibile che, sebbene l’assise legislativa si sia sostituita all’inerzia dell’esecutivo, si sia trovata una soluzione soltanto parziale per l’errata e insufficiente quantificazione della spesa necessaria".

Vale la pena ricordare che la presenza di una rete diffusa di biblioteche pubbliche, accessibili per tutte le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, può dare un contributo importante al contrasto alla povertà educativa e sviluppa l’abitudine a leggere. "Le biblioteche non sono solo luoghi dove prendere in prestito i libri - sottolineano Ranieri e Puglielli - sono luoghi d'aggregazione per i giovani di una comunità, per ritrovarsi dopo la scuola e l’università. Possono offrire a tutti un posto sicuro e tranquillo dove studiare e leggere, o anche solo incontrarsi con gli amici. Ancora adesso, purtroppo, sono tanti le ragazze e i ragazzi che vivono in case dove manca un luogo per studiare, oppure dove è difficile ospitare i compagni di classe".

Un problema riguarda soprattutto le famiglie a basso reddito: "per questo è importante la presenza fisica di luoghi pubblici e accessibili dove studiare. Il totale disinteresse della Giunta regionale e del Presidente Marco Marsilio nell’agire a risoluzione del problema esprime o un’incapacità oggettiva al reperire soluzioni amministrative, o peggio una posizione politica assurda, contraria alla tutela e alla diffusione del sapere e della cultura. Facciamo appello a tutta l’assise civica, ai cittadini, alle associazioni, agli organi di informazione, alle forze politiche che già hanno manifestato sensibilità al problema affinché, ognuno per quanto potrà fare, si adoperi affinché le biblioteche, tutte, siano riaperte. Le Biblioteche insegnano a leggere".