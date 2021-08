Fa male al cuore.

Sì, fa male al cuore ricevere una telefonata alle 10 di questa mattina da una turista disabile di Trieste che non riesce ad entrare nella Basilica di Collemaggio e chiede a me aiuto. Fa male al cuore perché la telefonata di questa mattina fa seguito ad altre decine di telefonate e messaggi uguali che ho ricevuto negli ultimi anni.

Fa male al cuore, perché provo vergogna per chi doveva cancellare questa inciviltà che porta disonore alla città e invece ha altre “priorità”, che durano da quattro anni.

Fa male al cuore perché dopo quattro anni ancora non viene costruito uno scivolo e la prossima sarà l’ennesima Perdonanza che discrimina i disabili.

Fa male al cuore che il Comune dell’Aquila, in questi quattro anni, ha fatto ben poco per accelerare la costruzione dello scivolo.

Fa male al cuore che la colpevole Soprintendenza di questa città, al contrario di altre in Italia, coscientemente si prodiga per non abbattere le barriere architettoniche e creare nuove barriere oltre che fisiche culturali. Una vergogna indicibile. Fa male al cuore e ferisce profondamente, altro che città accogliente e della cultura.

Lavori fermi, Immota manet: d’altronde, è scritto sulle transenne del cantiere. Unica cosa che cambia: aumenta la polvere sul cantiere.

Massimo Prosperococco

Presidente Coordinamento Associazioni di disabili della provincia dell'Aquila