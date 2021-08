Guido Celli fa tappa a Fontecchio con la 'Trilogia della cicatrice"

Il poeta Guido Celli fa tappa a Fontecchio con la performance per voce sola "Trilogia della cicatrice", una esplorazione della tematica del rapporto che affligge padre e figlio.

Accadrà presso la terrazza giardino de La KAP, giovedì 12 agosto, a partire dalle ore 19.30.

La KAP si racconta come luogo di ritrovo, scambio e relazioni, dove creare, condividere e collaborare, nonché sede di residenze artistiche; spazio fondato da un ampio gruppo di artisti e operatori culturali italiani e internazionali. Si propone nuovamente con una serata estemporanea all'insegna dell’arte nei suoi vari aspetti.

Iniziando alle 19.30 con l’Aperitivo Senza Quartiere, modalità originale e genuina per scambiare cultura gastronomica di paesi lontani, questa volta attraversando i sapori della Costa D'Avorio. Segue alle 21:00 la performance del poeta Guido Celli. A fine spettacolo seguirà un happening della poetessa statunitense Allison DeLauer e in conclusione sarà aperto il microfono per performance o jam sassion estemporanee.

All'interno della struttura La KAP sarà possibile visitare il debutto di Luca De Julis con la prima installazione della serie “Cum Panis”.

L’evento è organizzato da United L’Aquila, squadra di calcio popolare improntata sul senso di condivisione e una forte lotta contro ogni forma di discriminazione, e la 180amici L’Aquila, associazione guidata da Antonella Mancusi con lo scopo di tutela della salute mentale che opera a favore della solidarietà, del riconoscimento dei diritti e dei bisogni delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie.