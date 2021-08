L'Aquila: dal 19 al 30 agosto torna l'Aperitivo in Musica a Porta Branconia

Dal 19 al 30 agosto, si terrà all'Aquila la terza edizione di 'Aperitivo in Musica', manifestazione organizzata dalla Associazione LightsON in collaborazione con l’Associazione Dentro le Mura nella splendida cornice di Porta Branconia.

Una location spettacolare, un allestimento accattivante, il tramonto e buona musica, faranno dell'evento un'esperienza unica, giorno dopo giorno. Inoltre quest’anno non ci si ferma alle sole attività ludiche, ma a completamento dell’evento è stato creato all’interno dello stesso una rassegna letteraria di sei giornate dal titolo “Incontri con l’autore” con nomi di caratura nazionale: Giulietta Revel, Angelo Mellone, Annalisa De Simone, Angelo De Nicola, Salvatore Santangelo ed Elisabetta Masso.

L'iniziativa è stata pensata per offrire al pubblico uno scorcio unico della città che, per forze di causa maggiore, per troppo tempo è stato all’ombra dei riflettori.