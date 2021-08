L'Aquila, celebrazioni per i 700 anni del monastero di S. Basilio: il programma

Si è svolta questa mattina all'Aquila, nel Convento delle Celestine, la conferenza stampa di presentazione del programma delle celebrazioni per i "Settecento anni con il Monastero di San Basilio", alla quale hanno partecipato, il Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila Edoardo Alesse, il vice sindaco Raffaele Daniele, l'assessore alla mobilità Carla Mannetti, il presidente del Lions Club dell'Aquila, Massimiliano Laurini, Walter Capezzali Deputazione abruzzese di storia patria, Silvia Mantini e Alessia Di Stefano docenti dell'università dell'Aquila, Don Carmelo Pagano Le Rose membro del comitato Perdonanza in rappresentanza della Curia arcivescovile, Don Claudio Tracanna parroco di Pizzoli, oltre alla presenza di Suor Margherita e Suor Germana in rappresentanza del convento delle Celestine e al nutrito gruppo degli "Amici di San Basilio" che a vario titolo collaborano attivamente nell'organizzazione di questo prestigioso evento culturale.

La conferenza stampa itinerante, partita dall'Orto delle Celestine si è poi trasferita in alcuni locali del Monastero, dove per l'occasione, sono stati esposti, la maschera di Celestino V, il saio appartenuto al Santo eremita e i sacri resti di di San Germano.

Nell’ambito della 727esima Perdonanza Celestiniana si svolgeranno dal 22 agosto al 29 agosto 2021 , le celebrazioni culturali per omaggiare l’importante ricorrenza dei settecento anni con il Monastero di San Basilio , il più antico monastero della città.

Il Monastero di San Basilio fu fondato, nel 496 ad opera di S. Equizio e, secondo alcuni documenti storici, la sua origine è datata 1320.

La chiesa venne consacrata nel 1112 dal vescovo Dodone. Il monastero visse i suoi periodi più floridi come sede delle Monache Benedettine Celestine che contribuirono attraverso il proprio convitto e le proprie scuole a potenziare la crescita della città. Non a caso esso rivestì costantemente un ruolo di rilievo nell'ambito della comunità tanto da essere incluso, nel 1493, nell'itinerario della Regina Giovanna d'Aragona , divenendo luogo di ritiro di vari ospiti illustri, tra cui Maria Pereyra Camponeschi , nonna di Paolo IV.

Nel XVII secolo le Benedettine vennero sostituite dalle Celestine e fu in questo periodo che il complesso subì un’importante modifica architettonica, assumendo i caratteri che ancora oggi lo contraddistinguono. La straordinaria vitalità di forme e di decorazioni è da ricollegarsi al felice momento vissuto in quel periodo dell'ordine celestiniano aquilano sia in ambito culturale che in quello artistico.

A dodici anni dal sisma, il Monastero è ancora in fase di restauro e miglioramento sismico ma le preziose abitanti del monastero, le “ Suore Celestine ” non lo hanno abbandonato quasi mai e sono state le prime a tornare in questi luoghi terminato il primo periodo post emergenza sismica.

Celebrazioni e Cultura nel Convento delle Celestine con un interessante e corposo programma che avrà inizio domenica 22 agosto alle ore 18 con la Santa Messa presieduta da S.E. il Cardinale Giuseppe Petrocchi , animata dal coro Giovanile Diocesano e si concluderà domenica 29 agosto alle ore 10 con “Un Caffè di Solidarietà” a cura dei giovani del Rotaract Club L’Aquila .

Di seguito il link del programma completo: https://www.monasterosanbasilio.it/phocadownload/programma-settecento-anni-con-il-monastero-di-san-basilio.pdf

Sarà inoltre possibile con l’iniziativa “ Monastero Aperto ” effettuare una visita guidata ai tesori del Monastero, tra i quali il saio appartenuto a Celestino V ; tutti i giorni dal 24 al 29 agosto 2021 a cura di Federica Farda - Amici di San Basilio, solo su prenotazione 3398252727 - 0862-204470: orari visite : 10:30-12:30 e 16:00 - 17:00 e il 28 agosto 10:30 -12:30

Il sito istituzionale del Monastero è www.monasterosanbasilio.it

Pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/suoresanbasilio/

Per tutti gli eventi prenotazione obbligatoria secondo le norme anticovid-19 ai numeri: 340-3783897 - 0862204470