Perdonanza, la lunga agonia di chi ha tentato di acquistare i biglietti per il concerto di Pezzali

DIY Ticket è "l'innovativa piattaforma che permette di acquistare e vendere biglietti per ogni tipo di evento: concerti, festival, spettacoli teatrali, mostre, incontri sportivi e tanto altro. La nostra missione è migliorare il mondo del ticketing, facilitando l’incontro tra l’offerta degli eventi e la domanda degli spettatori, garantendo un servizio eccellente ed eliminando tutte le commissioni e i costi non necessari".

Si legge nella sezione 'Chi siamo' del sito www.diyticket.it, la piattaforma scelta dal Comune dell'Aquila per vendere i biglietti degli eventi della 727^ Perdonanza celestiniana.

Verrebbe da chiedersi: chi l'ha consigliata all'amministrazione attiva? E sì perché, purtroppo, la missione di "migliorare il mondo del ticketing", almeno per gli eventi del Giubileo aquilano, può dirsi miseramente fallita.

Come non bastasse ciò che è accaduto all'apertura delle vendite, sabato 14 agosto alle 19, con il sito che è andato in down nel giro di un paio d'ore - "nello stesso giorno in cui sono stati messi in vendita i ticket per la Perdonanza c'è stato un elevatissimo numero di accessi perché, in contemporanea, si svolgeva un match calcistico internazionale con relativo sovraccarico dei server", ha spiegato il coordinatore del Comitato Perdonanza Raffaele Daniele - come non fossero bastati i 6 giorni necessari a ripristinare il servizio, con la messa in vendita dei ticket per il concerto di Max Pezzali, stamane alle 10, la piattaforma è andata di nuovo giù, rendendo un calvario il tentativo d'acquisto dei biglietti.

"Sono riuscito a comprare i biglietti per Max Pezzali solo 'a metà'", spiega a newstown un lettore; "infatti, ho prenotato dei biglietti ma non ho mai ricevuto email di conferma, e sull'area personale dell'account tra gli ordini non c'è nulla e il carrello è vuoto. Il sito mi ricorda che se l'acquisto non viene finalizzato entro quindici minuti si perde la priorità acquisita, ma un utente nelle mie condizioni come deve regolarsi? Il bello è che non posso neanche provare a fare altre prenotazioni perché risulta che ho superato il limite di quelle possibili".

Il cittadino ha tentato di chiamare l'info-point del Comune, attrezzato, così si è detto, per fornire assistenza a chi non fosse in grado di comprare i biglietti online: "l'operatore mi ha confessato di essere nel pallone, che c'era la fila da stamattina e che ci sarebbe stato anche un intervento dei tecnici di DIY Tickets per risolvere le problematiche del sito. Come mai il Comune ha scelto di affidare il servizio a una piattaforma che evidentemente non è in grado di gestire questi flussi quando il mercato offre alternative super-affidabili, tipo TicketOne?".

Altri cittadini ci hanno segnalato che alle 10:04 il sito era già irraggiungibile. "Al quarto tentativo (nei primi tre vedevo solo girare la rotellina), mi appare la scritta 'sito in manutenzione'", l'esperienza di un altro aquilano che ha pubblicato un post sulla pagina facebook del Comitato Perdonanza; "una prevendita oscena, vi consiglio il caro e vecchio botteghino, con i biglietti di carta, perché in altre modalità non ce la potete fare! Sono basita, nel 2021".

E ancora: "Presi biglietti, fatta procedura, transazione eseguita, pagamento annullato (ora anche i soldi devono ridarmi!)", racconta un altro sfortunato fan di Pezzali. "O siamo tutti hacker oppure non si spiega: l’anno prossimo saremo capaci di mandare in tilt anche il sito della TicketOne se continuiamo di sto passo" aggiunge un altro.

"Sto provando a prendere i biglietti da 25 minuti. Non mi fa nemmeno selezionare il posto che vedo essere libero! di nuovo la piattaforma in down?" si chiede un cittadino. "Oltre a non andare a buon fine l’ordine, con l’importo che mi è stato comunque scalato dalla carta, il sito non mi permette di ritentare l’acquisto perché avrei raggiunto il massimo numero di titoli acquistabili, quando ovviamente ne ho 0 in mano. Cosa dovrei fare?".

Per alcuni, è stata una mattinata da incubo.

Al momento, la vendita è chiusa: si presume che i biglietti siano finiti. Si presume.