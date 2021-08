"Sei un turista in visita nella nostra città? Rubami": 15 opere d'arte nei luoghi simbolo della città come regalo ai turisti

Quindici opere d'arte, affisse in quindici luoghi simbolo della città: dalla Fontana delle 99 Cannelle alla Chiesa delle Anime Sante, dai Quattro cantoni all'Emiciclo fino alla Basilica di Collemaggio.

Sotto i dipinti, un volantino: "Sei un turista in visita nella nostra città? Rubami (in senso figurativo, la tela è omaggio). Sarò per te un ricordo speciale".

Succede all'Aquila.

Una inziativa originale, e bellissima, che stamane ha 'colorato' la città restituendoci il senso di una comunità che sa essere aperta, inclusiva, culturalmente viva.

L'unica richiesta ai turisti che vogliano "portare a casa" la tela è di pubblicare una foto con il quadro sulla pagina facebook "Va be... ma addo' L'Aquila".