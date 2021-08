La Bolla del Perdono è stata prelevata stamane dalla Banca d’Italia per essere trasportata nella Basilica di Collemaggio.

"Avremo il privilegio di osservarla da vicino fino alla chiusura della Porta Santa, che avverrà domani", le parole del sindaco Pierluigi Biondi.

"La mia gratitudine alla Banca d’Italia per la custodia e a tutte le forze dell’ordine che in queste 24 ore si alterneranno per sorvegliarla".