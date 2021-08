"Facce ecologiche": dal 30 agosto la mostra fotografica de 'Ju Parchetto con noi'

L'associazione Ju Parchetto con Noi organizza dal 30 agosto al 5 aettembre, presso Palazzo Lucentini-Bonanni (P.zza Regina Margherita L'Aquila), la mostra fotografica "Facce Ecologiche", con lo scopo di sensibilizzare al rispetto dell'ambiente.

All'interno della mostra verranno collocati degli scatti fotografici realizzati da Riccardo Lepidi, Giulia Gianfelice e Claudia Maccarrone, allievi del corso di fotografia organizzato dall'associazione stessa, e dei ritratti realizzati dal fotografo e vicepresidente de Ju Parchetto con Noi Manuel De Libero, come monito contro l'abbandono dei rifiuti e l'inquinamento in generale.

L'inaugurazione si terrà lunedì 30 agosto alle ore 18:30 presso Palazzo Lucentini-Bonanni, con la presenza dell'Assessore all'Ambiente del Comune dell'Aquila, Fabrizio Taranta e del Responsabile Servizi ASM, Fabio Ianni.

Sarà possibile visitare la mostra con ingresso libero per tutta la settimana dalle 18 alle 22 (con eccezione per sabato 4, orario di apertura ore 15-22). Gli organizzatori ringraziano il sig. Michele Bonanni per la disponibilità dimostrata, Benedetta Talluto e Giorgia Ferrauto per il prezioso contributo dato, l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila per il prestito di materiale logistico, la Fondazione Carispaq che ha sostenuto l'iniziativa e tutti coloro che vorranno partecipare.