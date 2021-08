Concerto all’alba dei Solisti Aquilani a Monopoli per il Festival Costa dei Trulli

I Solisti Aquilani si esibiranno a Monopoli, sulla spiaggia di Cala di Porta Vecchia, mercoledì 1 settembre alle ore 5:30, per la prima edizione di “Alba di note- Un tuffo nella tradizione”.



I Solisti Aquilani Quartetto (Daniele Orlando e Federico Cardilli al violino, Margherita Di Giovanni alla viola e Giulio Ferretti al violoncello) suoneranno con la pianista Daniela Manco alle prime ore del mattino, per accompagnare il tradizionale bagno del primo giorno di settembre, che i monopolitani si concedono come buon auspicio per i successivi mesi invernali.

Una prima edizione di “Alba di note- Un tuffo nella tradizione” realizzata dalla città pugliese in collaborazione con il Festival Costa dei Trulli, che coinvolgerà i musicisti in un’esperienza inedita.

In programma musiche di Mozart, Barber e Saint-Saens.

L’ingresso è libero.