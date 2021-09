L'Aquila: il 3,4 e 5 settembre torna 'Sulle tracce del drago'

Il 3, 4 e 5 settembre 2021 nel centro storico dell’Aquila prenderà vita un nuovo mondo, un mondo fantastico, un mondo dove il gioco diventerà elemento di cultura, dove le differenze saranno premiate e si faranno originalità. Presso la Villa Comunale e nel cortile dell’Emiciclo tutti potranno esprimere la propria creatività, la noia lascerà il posto all’effervescenza e il gioco non sarà solo un momento di svago ma anche uno stimolo per l’intelletto.

Sulle tracce del Drago è una manifestazione - giunta quest’anno alla XII edizione (la VII dopo il sisma del 2009) - per appassionati e appassionabili, per curiosi e studiosi, per bambini e adulti.

L’iniziativa (come ogni anno) è inserita nel cartellone della Perdonanza Celestiniana e si avvarrà dell’esperienza dell’associazione L’Aquila Rinasce, ideatrice e organizzatrice dell’evento, ma farà anche da catalizzatrice a un intero circuito di associazioni e soggetti attivi nel campo del sociale, delle politiche giovanili e della promozione culturale.

Ogni serata avrà un tema dedicato: il Fantastico, la Storia e il Medioevo eroico, la mitologia di J.R.R. Tolkien.

L’edizione 2021 del festival ospiterà una piazza d’armi con esibizioni dei maestri della scherma, l’arte della spada tradizionale, concerti di musica celtica e medioevale, una mostra di miniature fantasy oltre a stage di pittura, conferenze, arene multimediali, dibattiti, presentazioni di libri, seminari e laboratori, giochi di ruolo e da tavolo, proiezioni di film. Sfileranno bellissimi Cosplay, nonché gli amanti dello Steampunk, persone che dietro ai costumi e alle maschere esprimono liberamente se stesse.

La manifestazione si propone un doppio obiettivo: nell’ambito sociale e delle politiche giovanili vuol definire un modello positivo di aggregazione, di promozione culturale e di dialogo. Inoltre prendendo a modello l’evento di Lucca Comics, punta a stimolare l’attenzione, in ambito regionale e nazionale, di un pubblico colto, attento alle nuove tendenze e interessato a prodotti turistici e di intrattenimento all’avanguardia.

Sulle tracce del Drago coinvolge altri soggetti del mondo no profit locale, come il circuito di promozione sociale Social Innovation Hub.

All’interno del villaggio saranno presenti stand di artigianato, street food, birre artigianali, fumetterie.

Gli artisti di punta saranno Giorgio Vanni il 3 settembre, Dj Osso il 4 e Cristina D'Avena per la chiusura domenica 5 settembre.