L'Aquila: Andrea Fusco ospite del Rotary per raccontare le Olimpiadi di Tokyo

Il Rotary Club L'Aquila organizza l'evento "Le Olimpiadi di Tokyo raccontate dall'inviato Rai, Andrea Fusco".

Lunedì 6 settembre a partire dalle ore 18:30, nello spazio antistante il punto vendita Mondadori in piazza Duomo, il giornalista Angelo De Nicola "interrogherà" Fusco per raccontare le medaglie vinte dai nostri atleti alle olimpiadi di Tokyo ma anche il dietro le quinte dei giochi ai tempi del coronavirus.

È la seconda volta che il noto giornalista è ospite di iniziative del Rotary Club L'Aquila. Infatti, sotto la presidenza dell'avv. Luca Bruno, Fusco tenne una seguitissima conferenza sul doping nello sport.

Andrea Fusco è giornalista sportivo della RAI. Dopo la laurea in Lettere (indirizzo demo-etno-antropologico) conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1985, acquisisce il ruolo di giornalista professionista nel 1989. Ma la passione per il giornalismo parte da lontano. È stato una delle voci di Radio L'Aquila e ha mosso i primi passi nella redazione aquilana de Il Tempo in via tre Marie. Poi il passaggio a Il Centro.

Dopo avere effettuato il praticantato dal 1986 con il quotidiano Il Centro ed essere diventato professionista, è stato assunto nel gennaio ’92 presso il Gr1 diretto da Livio Zanetti, redazione sportiva; ma ha confezionato anche speciali con interviste sul terrorismo e ha intervistato personaggi come Renato Curcio, Prospero Gallinari, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro.

Nel 1995 è stato chiamato a far parte della Testata Giornalistica sportiva, diretta da Marino Bartoletti, in qualità di telecronista, conduttore e realizzatore di speciali. Nel 1996 è staro nominato caposervizio e telecronista sportivo. Dal ’92 ad oggi ha partecipato a otto edizioni delle Olimpiadi estive in qualità di telecronista della ginnastica artistica e ritmica, commentando tra gli altri, l’oro olimpico di Jury Chechi ad Atlanta ’96, l’oro di Igor Cassina nel 2004 e nella stessa edizione il bronzo di Chechi agli anelli.