'Sulle tracce del Drago': programma di sabato 5 settembre e prenotazione biglietti

Con un colpo di cannone si è aperta, nel pomeriggio, la XII edizione di ‘Sulle tracce del drago’ - la settima post sisma - che, da oggi e fino a domenica 5 settembre, col gran concerto finale di Cristina D’Avena, colorerà il piazzale antistante l’Emiciclo con musica, animazioni, comix, giochi di ruolo, rievocazioni storiche, cosplay e tanto altro, tra gli stand di un vero e proprio villaggio fantasy.

Al taglio del nastro hanno presenziato il vice presidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo, il vice sindaco del Comune dell'Aquila Raffaele Daniele, il consigliere provinciale e comunale Luca Rocci oltre alle associazioni che hanno dato vita all'iniziativa.

'Sulle tracce del drago' è una manifestazione pensata per appassionati e appassionabili, per curiosi e studiosi, per bambini e adulti; s'inserisce nel cartellone della Perdonanza celestiniana, segnando, di fatto, la fine degli eventi estivi aquilani.

Sarà la cultura l’aggregante di tutti gli eventi; cultura intesa come condivisione di conoscenze, sperimentazioni, storia e fantasia.

Ricchissimo il cartellone: sabato 4 settembre, alle ore 11, workshop “L’arte del doppiaggio”, con la partecipazione di Edoardo Filiaggi; alle ore 12, invece, conferenza sulla “Crossmedialità” a cura di Gino Lucrezi.

E ancora: alle ore 16, Salvatore Santangelo e Riccardo e Sergio Masini terranno una conferenza sul tema “Psico-geografia del wargame”.

L’intrattenimento musicale prevede alle ore 19 l’esecuzione delle colonne sonore dai classici al fantasy a cura degli artisti Venderlei De Figueriendo, Cistola e Di Nicola; a seguire, alle ore 21, ci sarà il concerto della Lady Peach Small Band. La chiusura, alle ore 22, sarà affidata al Dj Osso, “Osso Vs. Osso”.

In rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte dalla pandemia Covid-19, la distribuzione dei biglietti, gratuiti, avverrà presso l’info point posto sotto il colonnato dell’Emiciclo; prevista l’obbligatorietà del green pass dai 12 anni in su.

Ogni adulto può ritirare un biglietto nominativo e 2 biglietti per i bambini.