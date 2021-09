“La creatività non ha età”, inaugurata la mostra con dipinti degli ospiti della casa albergo ex Onpi

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inaugurato la mostra “La creatività non ha età”, che sarà aperta ininterrottamente nei sotterranei di Palazzetto dei Nobili fino al 10 settembre, con orario 18-21

I contenuti della mostra rappresentano un ulteriore passaggio del percorso intrapreso da alcuni ospiti della casa albergo ex Onpi, che l’Istituzione Centro servizi anziani gestisce per conto del Comune capoluogo abruzzese. Un percorso che è iniziato nel 2019 e che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha dovuto attendere questo periodo per vedere la conclusione. Alcune persone che si trovano nella residenza protetta ex Onpi hanno realizzato dipinti di vario genere, grazie anche all’assistenza avuta da esperti del settore. Ad accompagnare la mostra, un video predisposto nell’ambito del corso Musicoterpia del Conservatorio “Casella” dell’Aquila.

“Anche sotto questo aspetto – ha commentato il sindaco Biondi – siamo di fronte a un segno tangibile della rinascita, dopo un lungo periodo di chiusura e restrizioni causati dalla pandemia”.

Oltre al primo cittadino, erano presenti l’assessore Fabrizia Aquilio, la presidente del Centro servizi anziani, Daniela Bafile, con i componenti del consiglio di amministrazione, i rappresentanti delle organizzazioni del territorio che collaborano con la residenza protetta (per il Centro Sociale Torrione –San Francesco, Italo Iuliano; per il Tribunale dei Diritti del Malato, Paola Federici; per L’Università della terza Età, Giuseppe Placidi; per l’AVULS, Luisa Ciccaglione; per le Vincenziane, Liliana Di Iorio; per l’AZIMUT, Alessandro Maccarone).

Un apprezzamento particolare è andato al lavoro svolto dalla professoressa Matilde Mulè, arteterapeuta, sia per la realizzazione del progetto che per l’allestimento della mostra.