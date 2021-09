Jazz italiano per le terre del sisma, oggi la seconda giornata della maratona. Il programma

Il jazz italiano per le terre del sisma è tornato a riempire di musica e note il centro storico dell'Aquila.

La maratona che chiude il festival iniziato lo scorso 28 agosto a Camerino, si è aperta con l'arrivo del Cammino solidale, il trekking che ha attraversato, nei giorni scorsi, Accumoli, Amatrice, Ussita, Norcia e gli altri territori del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e 2017.

Ad accogliere i viaggiatori, il Reunion Saxophones Quartet, diretto da Rosario Giuliani, che si è esibito non alle 99 Cannelle, come previsto inizialmente dal programma, ma sotto i portici del vecchio Banco di Napoli, lungo corso Vittorio Emanuele.

A causa delle incerte condizioni meteo, infatti, tutti gli spettacoli sono stati spostati dalle location all'aperto al chiuso (Ridotto del Teatro Comunale, aula magna del dipartimento di Scienze Umane, Palazzetto dei Nobili).

Si sono svolti regolarmente, invece, i concerti in programma in serata sul palco della scalinata di S. Bernardino. Qui, mentre sullo sfondo scorrevano le immagini delle opere di Giacomo Balla, a cui è dedicata l'edizione 2021 del festival, si è esibita la big band del conservatorio Casella dell'Aquila, diretta per l'occasione da Dino Betti van der Noot, premiato, subito dopo il concerto, con un riconoscimento alla carriera.

Altri premi assegnati sul palco di San Bernardino durante la prima serata sono stati: il premio alla carriera a Lucio Fumo, fondatore di Pescara Jazz, il premio "Giovani visionari" al sassofonista Attilio Sepe e il premio alla Carriera AFIJ - Associazione Fotografi Italiani Jazz a Giuseppe Pino. Nel corso della giornata, due importanti riconoscimenti sono andati anche alla violnista Anais Drago, insignita del premio Taste of jazz, e al sassofonista Lorenzo Bisofno, che ha ricevuto il premio Massimo Urbani.

Sono oltre 150, i musicisti presenti all'edizione 2021 di Jazz italiano per le terre del sisma, la cui direzione artistica è stata curata da Paolo Damiani, Alesandro Fedrigo e Rita Marcotulli. Tra i tanti nomi presenti in cartellone, Pietro Tonolo, Ares Tavolazzi, Luca Aquino, Roberto Gatto, Maria Pia De Vito, John De Leo, Danilo Rea, Enrico Intra, Rosario Giuliani, Claudio Fasoli, Furio Di Castri, Flavio Boltro.

Una delle novità di quest’anno è anche la collaborazione del MAXXI L’Aquila, che porterà nel festival un progetto pensato insieme a Virgilio Sieni, DOLCE LOTTA_L’AQUILA (qui tutte le informazioni).

Tempo permettendo, il programma di domenica 5 settembre (disponibile QUI) dovrebbe rispettare l'originaria collocazione nei 12 palchi allestiti all'aperto per tutto il centro storico; piazza Duomo, Museo Maxxi, piazza S. Silvestro, Fontana 99 Cannelle, Audotirum del Parco, Parco del Castello, piazza Palazzo, piazza Santa Maria Pagaica, piazza Santa Margherita, piazzale antistante la Casa dello Studente, basilica e scalinata di S. Bernardino.

IN CASO DI PIOGGIA O MALTEMPO:

- Gli spettacoli alla Scalinata di San Bernardino non verranno spostati.

- Gli spettacoli previsti a Piazza Duomo e a Piazza Chiarino (nel programma riferiti a Piazza Santa Maria Paganica) saranno svolti, senza variazione di orario, presso l'Aula Magna dell'Università degli studi dell'Aquila, in viale Nizza, senza variazione di orario.

- Gli spettacoli previsti al Parco del Castello saranno svolti, senza variazione di orario, presso il Ridotto del Teatro Comunale.

- Gli spettacoli previsti a piazza Margherita (Gesuiti) si terranno, senza variazione di orario, al Palazzetto dei Nobili.

- Gli spettacoli previsti a Piazza Palazzo saranno svolti sotto i portici del Banco di Napoli, ai Quattro Cantoni, secondo l'orario previsto.

- Le attività previste all'Auditorium del Parco non subiranno variazioni.

Tutte le eventuali variazioni di location e orari saranno comunicate sulle pagine social di Italia Jazz e Jazz all’Aquila e sui siti www.italiajazz.it e www.jazzallaquila.it