L'Aquila: il Circolo Tennis 'Peppe Verna' festeggia 90 anni di storia e di sport

Il Circolo tennis 'Peppe Verna' dell'Aquila festeggia 90 anni di storia e di sport.

In realtà, il 'compleanno' cadeva nel 2020; tuttavia, le note vicende legate al diffondersi del coronavirus non hanno consentito di celebrarlo con la festa che questo storico e prestigioso circolo merita.

Una festa soltanto rimandata: l'appuntamento è stato fissato per il prossimo 9 settembre. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 17, presso la struttura di viale Ovidio: oltre al momento istituzionale alla presenza delle maggiori Autorità Municipali e Regionali, verrà inaugurata la conclusione dei lavori d'adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, segnale importante di inclusività ed apertura quanto più ampia possibile al pubblico. La giornata, alla presenza di tennisti di caratura internazionale, proseguirà con concerti dal vivo di musicisti e artisti espressione del vivace panorama cittadino e con uno spettacolo teatrale incentrato sullo sport del tennis.

Il Circolo Tennis L'Aquila vede la sua fondazione nel 1930, nel centro storico della città, a ridosso del Forte Spagnolo cinquecentesco, e il suo impianto originario si deve all'opera architettonica risalente agli anni del ventennio, periodo in cui venne realizzata un’intera area cittadina adibita alla pratica sportiva (circolo tennis appunto, piscina comunale, stadio, velodromo, etc.). Nella visione di quegli anni, il Circolo Tennis della città capoluogo d'Abruzzo, il cui Presidente era Adelchi Serena, era considerato un'appendice armonica del Foro Italico di Roma: è diventato, così, uno dei circoli più antichi d'Italia, frequentato da generazioni di tennisti, alcuni dei quali divenuti poi famosi a livello nazionale ed internazionale.

In seguito, grazie alla passione e all'impegno di tutti i Soci oltre che dei Direttivi succedutisi nei decenni, si è potuti giungere allo sviluppo strutturale attuale, che rappresenta un evidente patrimonio storico, artistico, sociale, culturale e sportivo, al servizio della città dell'Aquila e dei suoi ospiti.

Attualmente, il Peppe Verna vanta quasi 300 soci, fra ordinari, juniores e universitari, e numerose eccellenze, che quest'anno hanno consentito alla squadra aquilana, neopromossa in B2, di vincere il campionato e salire in B1.

"Molte sono le vite di personaggi illustri del panorama nazionale ed internazionale che si sono incrociate con la storia del Circolo Tennis L'Aquila - sottolinea il presidente Pierpaolo Pietrucci - ed è per questo motivo che anche per la Municipalità dell’Aquila l’occasione delle celebrazioni del 90ennale del Circolo Tennis “Peppe Verna” diventa il modo ufficiale e istituzionale per conferire a tali personalità la carica di Socio Onorario".

Parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il giornalista Bruno Vespa, l'onorevole Andrea Ruggeri e Anna Falchi, gli ex parlamentari Giovanni Lolli, Paola Concia e Pierluigi Mantini, i giornalisti Andrea Fusco, Alessandro De Angelis, Paolo Pacitti e Miska Ruggeri.