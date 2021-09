Premio alla Carriera per il Giornalismo estero a Goffredo Palmerini

Il 25 e 26 settembre si terranno a Rimini due intense giornate di eventi per celebrare il Trentennale - rinviato un anno fa a causa della pandemia - dell’Universum International Academy, Ong costituita nel 1990 in Svizzera ed iscritta al Registro delle Organizzazioni non governative presso le Nazioni Unite.

Nel corso delle manifestazioni del Trentennale, alle quali parteciperanno numerosi ospiti ed esponenti della Universum Academy Switzerland delle diverse sedi di rappresentanza nel mondo, a Goffredo Palmerini sarà conferito il Premio alla Carriera per il Giornalismo estero, a motivo della prestigiosa attività sulla stampa italiana nel mondo.

Dunque un altro speciale riconoscimento per il giornalista e scrittore aquilano, diventato negli ultimi quindici anni una delle penne più qualificate sulla stampa italiana all’estero, sulle agenzie internazionali e su molte testate italiane.

Insieme a lui saranno premiate altre 13 insigni personalità internazionali distintesi particolarmente in vari campi di attività professionali, culturali, artistiche e sociali.

Saranno infatti insigniti Oswaldo Codiga (regista e sceneggiatore) e Ugo Dragotti (attore e regista) per il Teatro; la coreografa Mayla Scattola e la ballerina Roberta Di Laura, étoile internazionale, per la Danza classica; la mezzosoprano Antonella Carpenito e il tenore Domingo Stasi per la Lirica; le pittrici Pietra Barrasso e Marilena Rango per l’Arte; il Gran Duo Italiano (il violinista Mauro Tortorelli e la pianista Angelo Meluso) per la Musica; il pediatra Pierluigi Bruschettini per la Medicina; il promotore dei diritti dell’infanzia Domenico Pesce, per l’Impegno Sociale.

Goffredo Palmerini è nato a L’Aquila nel 1948. Per quasi trent’anni amministratore della Città capoluogo d’Abruzzo, è stato più volte assessore e Vice Sindaco dell’Aquila. Scrive su giornali e riviste in Italia e sulla stampa italiana all’estero. Suoi articoli sono ospitati su molte testate in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Messico, Perù, Repubblica Dominicana, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Uruguay e Venezuela. E’ in redazione presso numerose testate giornalistiche e agenzie internazionali in Italia e come collaboratore e corrispondente presso la stampa italiana all’estero.