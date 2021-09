L'istituto cinematografico “La Lanterna Magica” ricorda Jean-Paul Belmondo

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” omaggia Jean-Paul Belmondo, scomparso qualche giorno fa a Parigi, con un videoclip che raccoglie alcuni dei film che lo vedono protagonista e che sono conservati nella Cineteca “Maria Pia Casilio” del Centro Archivio Cinematografico.

Jean-Paul Belmondo, l’attore della Nouvelle Vague, icona maschile del cinema francese, ha prestato il suo talento per registi come François Truffaut (La mia droga si chiama Julie) e Jean-Luc Godard (Fino all’ultimo respiro). In tutta la sua carriera ha girato ben ottanta film interpretando per lo più il ruolo dell’uomo d’azione; scaltro e seducente ha riscosso grande popolarità.

Il suo volto ha segnato anche il cinema italiano: il 1960 è l’anno de La ciociara di Vittorio De Sica, di cui è co-protagonista insieme a Sofia Loren, il 1961 La viaccia di Mauro Bolognini, 1963 Il giorno più corto Sergio Corbucci, solo per citarne alcuni.

Il videoclip realizzato dall’Istituto Cinematografico