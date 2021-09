Circolo Tennis 'Peppe Verna': inaugurati i lavori di riqualificazione e di abbattimento delle barriere architettoniche. Conferita la carica di Socio Onorario a personalità vicine alla città

Un taglio del nastro importante al Circolo Tennis “Peppe Verna” dell’Aquila.

Alla presenza di personalità importanti delle Istituzioni, della cultura e dello sport nazionale, del sindaco della città dell’Aquila Pierluigi Biondi e dell’assessore regionale Guido Liris, il presidente del Circolo cittadino Pierpaolo Pietrucci ha inaugurato i lavori di riqualificazione e di abbattimento delle barriere architettoniche della struttura di viale Ovidio.

Una serata che arriva a 90 anni - più 1, in realtà l'importante anniversario cadeva nel 2020 ma la festa è stata rimandata per l'emergenza covid - dalla fondazione del “Peppe Verna”, in un periodo che vede in continua crescita sia il comparto tecnico sportivo, che quello gestionale e amministrativo. La promozione nell’ultimo campionato in B1, la presenza di tennisti nazionali, i miglioramenti strutturali dell’impianto nel suo complesso, segnano senza dubbio il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, che fanno ben sperare nella tenuta di una crescita costante e di una apertura definitiva della disciplina sportiva e della sua nuova filosofia di inclusivitá alla città.

Il presidente Pietrucci ha ricordato, dopo il taglio del nastro, come sia stato importante dare una svolta in questo senso e come ci sia stata una consonanza armonica verso tale direzione, soprattutto a livello istituzionale. Il sindaco Biondi e l’assessore regionale Liris hanno ribadito l’importanza di una visione sportiva e culturale moderna, in cui tutta la classe dirigente deve concentrarsi sui beni comuni, rivalutando anche lo sport e le eccellenze architettoniche e culturali presenti in città.

Le numerose personalità della cultura e dello sport presenti in platea sono state insignite della carica di Socio Onorario, in virtù degli incroci di vita professionale e privata di ognuno di loro con quella del Circolo cittadino Peppe Verna. Ha aperto il momento commemorativo Gabriele Gravina che, ha sottolineato Pietrucci, non si è mai tirato indietro quando la comunità cittadina lo ha chiamato, sia nei momenti positivi che nelle emergenze. Lo sport, ha ribadito il presidente della Figc, "deve avere e ha la capacità di collante in una comunità; fa parte del processo di cambiamento di cultura, che in questo periodo è fondamentale per il paese. Fare sport non è solo puntare alla vittoria, ma vuol dire ampliare gli orizzonti della conoscenza e del sogno".

Le cariche di Socio Onorario sono state conferite ai parlamentari emeriti Pierluigi Mantini, Giovanni Lolli e Paola Concia, che seppur bloccata a Francoforte ha inviato il suo saluto; ad Antonio Scino e Andrea Ruggeri; ai giornalisti Paolo Pacitti, Miska Ruggeri, Alessandro De Angelis; all’atleta paralimpica, giornalista e politica Giusy Versace. Commovente la presenza di Totò Bon, cuore del Circolo e di Maurizia Verna, pilastro della storia della comunità sportiva, insieme alla strepitosa squadra di atleti.

Bruno Vespa ricorda Peppe Verna

Il Circolo Tennis L'Aquila è stato fondato nel 1930, nel centro storico della città, a ridosso del Forte Spagnolo cinquecentesco, e il suo impianto originario si deve all'opera architettonica risalente agli anni del ventennio, periodo in cui venne realizzata un’intera area cittadina adibita alla pratica sportiva (circolo tennis appunto, piscina comunale, stadio, velodromo, etc.). "Nella visione di quegli anni - ha ricordato ai nostri microfoni Pietrucci - il Circolo Tennis della città capoluogo d'Abruzzo, il cui Presidente era Adelchi Serena, era considerato un'appendice armonica del Foro Italico di Roma: è diventato, così, uno dei circoli più antichi d'Italia, frequentato da generazioni di tennisti, alcuni dei quali divenuti poi famosi a livello nazionale ed internazionale".

In seguito, grazie alla passione e all'impegno di tutti i Soci oltre che dei Direttivi succedutisi nei decenni, "si è potuti giungere allo sviluppo strutturale attuale, che rappresenta un evidente patrimonio storico, artistico, sociale, culturale e sportivo, al servizio della città dell'Aquila e dei suoi ospiti".

Attualmente, il 'Peppe Verna' vanta quasi 300 soci, fra ordinari, juniores e universitari, e numerose eccellenze, che quest'anno hanno consentito alla squadra aquilana, neopromossa in B2, di vincere il campionato e salire in B1.

"Molte sono le vite di personaggi illustri del panorama nazionale ed internazionale che si sono incrociate con la storia del Circolo Tennis L'Aquila - sottolinea il presidente Pierpaolo Pietrucci - ed è per questo motivo che anche per la Municipalità dell’Aquila l’occasione delle celebrazioni del 90ennale del Circolo Tennis “Peppe Verna” è diventata il modo ufficiale e istituzionale per conferire a tali personalità la carica di Socio Onorario".