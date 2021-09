Concorsi musicali, brillano gli allievi dell'istituto comprensivo Mazzini

Prende il via un nuovo anno scolastico e stanno per iniziare i corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini”.

Per studenti e docenti l’attività musicale non si è mai interrotta, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, e le lezioni di strumento si sono svolte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del protocollo anti Covid, talvolta on line, spesso con nuove modalità didattiche, ma sempre con grande entusiasmo ed impegno.

Gli studenti hanno partecipato a diversi concorsi musicali come solisti, in ensemble e anche nella formazione orchestrale. Gli ultimi risultati sono arrivati durante l’estate e si sono aggiunti ai tanti riconoscimenti conseguiti nel corso dell’anno scolastico.

Ecco tutti i premi ottenuti.

Orchestra I.C. Mazzini

(docenti: Fabrizio Di Marco-chitarra; Simone Marini-fisarmonica; Flavia Prosperi-flauto traverso; Claudio Ciccozzi-percussioni; M. Iolanda Masciovecchio-pianoforte; Walter Sergi-sassofono; Giuliano Esposito-tromba; Germana Rossi-violino)

Concorso “Insieme per Suonare, Cantare, Danzare, Recitare”

Orchestra 1: Primo Premio con coppa con 98/100

Orchestra 2: Primo Premio con 96/100

Concorso musicale nazionale “MusicArte”:

Terzo Premio con 88/100 (punteggio più alto nella categoria, primo e secondo premio non assegnati).

Classe di Chitarra (docente Fabrizio Di Marco)

Concorso musicale nazionale “MusicArte”:

Duo di Chitarre Gianlorenzo Pietrangeli-Mattia Braingher Primo Premio

Duo di Chitarre Karol Kwasowiec-Andrea Giuliani Secondo Premio

Gianlorenzo Pietrangeli, Secondo Premio

Valeria Di Pietro, Terzo Premio

Concorso musicale “Esperia”:

Lorenzo Mucciante, Secondo Premio

Anna Valentini, Secondo Premio

Cecilia Ammannito, Terzo Premio

Simone De Nuntiis, Terzo Premio

Filippo Muscolo, Terzo Premio

Marisa Pulcini, Terzo Premio

Giulia Silva, Terzo Premio

Classe di Pianoforte (docente M. Iolanda Masciovecchio)

Concorso musicale nazionale “MusicArte”:

Marina Campione, Primo Premio

Ezio Di Donato, Secondo Premio

Iris Maddalena Giuranna, Secondo Premio

Ensemble Classe di Pianoforte (Sofia Aramini, Giovanni D’Eramo, Iris Maddalena Giuranna, Beatrice Circi, Marina Campione, Sofia Valente, Ezio Di Donato, Francesca Grande, Leonardo Simone Lepidi, Filippo Verini), Terzo Premio

Concorso “Insieme per Suonare, Cantare, Danzare, Recitare” :

Maria Cristina Pisegna, Secondo Premio

Valente Sofia, Primo Premio

Leonardo Simone Lepidi, Primo Premio

Francesca Grande, Primo Premio

Filippo Verini, Terzo Premio

Graziosi Giacomo, Terzo Premio

Marini Martina, Secondo Premio

Aurora Abruzzese, Secondo Premio

Beatrice Circi, Secondo Premio

Sofia Aramini, Terzo Premio

Classe di Tromba (docente Giuliano Esposito)

Concorso musicale nazionale “MusicArte”:

Quartetto di Trombe (Giuseppe Di Rocco, Stefano Placidi, Gloria Rubeo, Pier Anderson Ruiz Diaz), Secondo Premio

Gloria Rubeo, Secondo Premio

Concorso “Insieme per Suonare, Cantare, Danzare, Recitare”:

Quartetto di trombe dell'IC Mazzini Primo Premio;

Gloria Rubeo, Primo Premio.

Classe di Percussioni (docente Claudio Ciccozzi)

Duo Seccia-Ciccone, Terzo Premio

Alessandro Mancini, Secondo Premio