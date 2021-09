Festival Internazionale della Chitarra, il 16 settembre il recital di Agustín Nazzetta

Il giovane chitarrista argentino Agustín Nazzetta (classe 1990) in recital presso l’Auditorium del Parco giovedì 16 settembre con inizio alle ore 19 è il protagonista del terzo appuntamento del Festival Internazionale della Chitarra, giunto alla ventisettesima edizione, promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” in collaborazione con associazione Festival Internazionale della Chitarra e associazione chitarristica aquilana.

Agustín Nazzetta, dopo la formazione basata sulla tradizione dei chitarristi argentini, giunge in Europa per proseguire i suoi studi a Basilea e intraprende una brillante carriera grazie alla vittoria di numerosi concorsi internazionali sia in Europa che in Argentina. Ultima, in ordine di tempo, è la vittoria al prestigioso Concorso Internazionale di Gargnano (Brescia) nel 2019. Collabora stabilmente con giovani compositori per la produzione di musica contemporanea.

Nazzetta eseguirà in programma l’integrale della Variazioni di Manuel Maria Ponce, di rara interpretazione e altre pagine del repertorio di autori quali Dowland, Carulli e Ginastera.

L’ingresso, con il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria, è con prenotazione obbligatoria al tel. 3286765097 e prevede un biglietto di 5 Euro.