Gran Sasso, il 18 settembre l’inaugurazione del progetto “Itinerari di arrampicata”

Sarà inaugurato il prossimo 18 settembre il progetto “Itinerari di arrampicata a più tiri e monotiro” promosso dall’associazione Respira il Gran Sasso con il patrocinio del comune di Pietracamela e del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga e con la direzione tecnica del maestro di montagna Riccardo Quaranta. L’appuntamento è alle 12 lungo il sentiero che conduce al rifugio Franchetti 2433 s.l.m. (Comune di Pietracamela) in particolare sullo sperone di roccia sottostante il rifugio che si colloca al centro del Vallone delle Cornacchie, nel versante teramano tra Corno Piccolo e Corno Grande ad una quota di circa 2300 s.l.m. quindi in “ambiente naturale” di particolare pregio. Sarà presente la guida alpina Riccardo Quaranta.

Si tratta nello specifico di itinerari di arrampicata a più tiri e monotiro con uno sviluppo verticale. In particolare il progetto prevede tre itinerari di arrampicata a più tiri dello sviluppo compreso tra 70 e 80 m (pari a 3 lunghezze) e sei itinerari di arrampicata sportiva mono-tiro (dello sviluppo compreso tra 20 m e 25 m), rivolti all'avviamento all’alpinismo e all'arrampicata sportiva.

Sono stati curati anche i percorsi di avvicinamento allo sperone roccioso e sono state previste le idonee misure di mitigazione e salvaguardia dell'ambiente, alcune delle quali si troveranno sintetizzate nella cartellonistica di avviso all’ingresso del percorso di avvicinamento alle linee di arrampicata.

“Lo spirito dell'iniziativa - afferma il presidente di Respira il Gran Sasso Antonio Scipioni - rispecchia perfettamente la filosofia delle attività intraprese e promosse dalla nostra associazione che ha come obiettivo la diffusione del corretto spirito di accesso e di godimento della passione della montagna attraverso la promozione di iniziative e percorsi in cui le attività antropiche sportive si trovino in armonia, rispettose dell'ambiente naturale”.