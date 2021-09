Istituto Lanterna Magica, omaggio a Roberto Rossellini con la proiezione di "Roma città aperta"

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” rende omaggio al maestro Roberto Rossellini con la proiezione di Roma città aperta, uno dei suoi massimi capolavori, a 75 anni dalla prima edizione del Festival di Cannes (20 settembre / 5 ottobre 1946) nel quale il film venne presentato e insignito del prestigioso Gran Prix.

Il film è conservato in pellicola dall’Istituto Cinematografico nella Cineteca “Maria Pia Casilio”.

La proiezione è programmata per lunedì 20 settembre alle ore 18.00, presso il MuMAC, Museo dei Mestieri e delle Arti del Cinema, Complesso Ursini, in via Enrico De Nicola, 28.