L'Aquila coraggiosa: sabato 18 settembre pedalata progressista in centro

Domani, sabato 18 settembre alle 16, nell'ambito di L'Aquila coraggiosa si terrà una biciclettata guidata alla scoperta dei "parcheggi di pregio" del centro storico.

Ironica o no, la pedalata progressista è aperta a tutte e tutti, e adatta anche ai bambini.

Si parte dall'Auditorium di Renzo Piano: il percorso toccherà Fontana Luminosa, Porta Branconia, San Silvestro, San Pietro, San Domenico, via Sallustio, Corso, Piazza Duomo, Prefettura, Villa, Collemaggio, via Fortebraccio, San Bernardino, Santa Maria di Farfa, via Zara, Castello.

Un giro di circa 2 ore.

Lungo il percorso, annotazioni e riflessioni libere sulla storia e sull'utilizzo attuale dei luoghi a cura di Alessia De Iure e Gabriele Curci.