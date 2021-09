Istituzione Sinfonica Abruzzese, il 26 settembre concerto omaggio ad Astor Piazzolla

L’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese torna sul palcoscenico a L’Aquila: l’occasione, pur con la limitazione di posti disponibili pari a 74 unità, è il Concerto Piazzolla y Después, un omaggio al grande musicista argentino per la ricorrenza del centenario della sua nascita.

Con il Bandoneon e la Direzione di Héctor Ulises Passarella, il pubblico potrà apprezzare uno dei più grandi e prestigiosi interpreti di questo particolare strumento. Il già vincitore dell’Oscar, per l’interpretazione della musica composta da Luis Bacalov per il film Il Postino, unirà ai brani del grande Piazzolla alcune sue composizioni originali, in una sapiente combinazione di melodie e virtuosismi che incanteranno lo spettatore.

Il concerto avrà luogo presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” domenica 26 settembre 2021, con inizio alle ore 18.00, e l’ingresso sarà consentito nel rispetto della normativa anticontagio da Covid-19 che prevede l’obbligo del Green Pass, la misurazione della temperatura all’ingresso, l’utilizzo continuativo della mascherina all’interno della struttura.

I biglietti, al costo di € 10, saranno in vendita presso il Botteghino del Ridotto del Teatro “V. Antonellini” a partire dal giorno 24 settembre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

“L’Aquila merita la grande musica, nel rispetto di tutte le misure che possano garantire la tutela della salute del nostro pubblico - afferma il Presidente dell’ISA M° Bruno Carioti - Stiamo lavorando per offrire alla Città una nuova grande stagione di Concerti dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese”.