L’Aquila ricorda l’eccidio dei Nove martiri: le celebrazioni

In occasione del 78esimo anniversario dell’eccidio, giovedì prossimo, 23 settembre, la municipalità aquilana renderà omaggio alla memoria dei Nove martiri aquilani: Bruno D’Inzillo, Bernardino Di Mario, Fernando Della Torre, Carmine Mancini, Giorgio Scimia, Francesco Colaiuda, Anteo Alleva, Sante Marchetti e Pio Bartolini.

La cerimonia di commemorazione, alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e delle maggiori autorità locali, si terrà nella caserma Pasquali Campomizzi, con inizio alle ore 9, nel luogo in cui i giovani aquilani, tutti tra i 17 e i 21 anni, furono trucidati il 23 settembre 1943, dopo essere stati catturati nel corso di un rastrellamento a Collebrincioni nel tentativo di opporsi all’invasione tedesca durante la Seconda guerra mondiale.

Le celebrazioni proseguiranno, alle ore 9:30, nel piazzale antistante l’Istituto di istruzione superiore “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, in via Acquasanta 5, in ricordo di Fernando La Torre, martire e studente diplomatosi al Regio Istituto Industriale.

La cerimonia si svolgerà alla presenza di una rappresentanza degli istituti superiori aquilani e delle maggiori autorità locali e prevede la deposizione di una corona.